中秋夜太嗨？男酒後騎車放鞭炮 警察讓他芭比Q了

吳男中秋夜酒後騎車放鞭炮，警方將他攔查依法送辦。（讀者提供）

2022/09/11 18:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕中秋夜太嗨？高市1名吳姓男子因心情不好，中秋夜於楠梓區廣昌街1處超商前喝酒、放鞭炮喧嘩，警方見他太嗨勸說避免擾民，不料警方巡邏後折返，赫見吳男情緒超嗨，直接酒後騎車放鞭炮，警方將他攔下酒測，當場酒測值達0.84mg/L，將他依公共危險罪嫌送辦，直接讓他「芭比Q」。

楠梓警方今表示，吳姓男子（34歲）昨晚於楠梓區廣昌街一處超商前，喝酒大聲喧嘩，並隨意燃放鞭炮，造成周遭民眾困擾。

請繼續往下閱讀...

右昌派出所接獲民眾通報到場勸說，發現吳男因為飲酒情緒亢奮，警方進行口頭勸導，要求吳男降低音量，避免影響周遭鄰居，還提醒吳男有喝酒，要避免酒後騎車。

沒想到警方才離去，周邊巡邏2圈後折返，赫見吳男酒後騎乘電動自行車，還一手騎車、一手燃放鞭炮，警方對於他失控行為，立即將他攔下盤查，對他實施酒測，酒測值竟達0.84mg/L，吳男辯稱他心情不好，警方將他逮捕帶所偵辦。

警方表示，現場勸導吳男離去，並叮嚀他切勿酒駕，沒想到他竟存僥倖心態，以為巡邏員警已經離開，還騎車邊放鞭炮，立刻遭警方攔查，中秋夜被警方逮捕，警訊後將他依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲民眾三五好友聚餐烤肉，飲酒後切勿駕駛汽機車等交通工具，燃放炮竹煙火應注意安全及遵守相關規定，以免樂極生悲，面臨嚴重罰則。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法