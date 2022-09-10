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    這個中秋怎麼過…酒駕男紅燈衝出 撞死高中生騎士

    黑色重機前車頭嚴重毀損。（記者林旻臻翻攝）

    黑色重機前車頭嚴重毀損。（記者林旻臻翻攝）

    2022/09/10 05:30

    〔記者林旻臻／台中報導〕擔任磁磚送貨員的五十二歲吳姓男子，昨酒後獨自駕駛轎車，在台中市霧峰區四德路、中投東路口疑似闖紅燈，把十七歲騎乘機車的官姓高中生撞飛，官姓少年右大腿骨折變形，當場失去生命跡象，送醫傷重不治，吳男酒測值高達一毫克，他酒駕的行徑，除撞碎一個家庭，也讓官少一家中秋團圓夢碎。

    根據民眾提供的行車紀錄器畫面顯示，吳男昨天中午十二時駕駛銀白色轎車，行駛於霧峰區四德路往烏日方向，原本在交通號誌閃爍黃燈時停下，不料，號誌變換成紅燈不久，他突然加速起步向前行駛，當時官姓高中生騎著家裡的黑色機車，正沿中投東路往大里方向行駛，於兩條路的路口處，閃避不及而碰撞，醉酒的吳男在撞擊之後，又再往前行駛約二十公尺才停車，現場破碎零件四散，機車車頭扭曲半毀，吳男的轎車左側也嚴重凹損，令人怵目驚心。

    官姓高中生就讀台中市某私立中學，下個月將滿十八歲，家中有哥哥，父母接獲消息後，隨即趕往醫院。亞大醫院表示，患者經搶救將近三個小時，仍因傷勢過重，於三點多宣告急救無效，確切死因將由法醫判定。

    酒測值高達一毫克

    吳男擔任磁磚送貨員，他說，前晚在太平區家中喝酒，昨天中午開車出門想去找朋友，至於為何已停車，卻又闖紅燈，他則未說明。吳男酒測值高達一毫克，他拒絕夜間偵訊，霧峰交通分隊長蘇泯彥表示，肇事主因疑為吳男未遵守交通號誌行駛（闖紅燈），警方今天對吳男警詢後，將依公共危險罪移送法辦。

    行車紀錄器畫面顯示，銀白色轎車撞到黑色機車瞬間，官姓高中生遭撞飛。（記者林旻臻翻攝）

    行車紀錄器畫面顯示，銀白色轎車撞到黑色機車瞬間，官姓高中生遭撞飛。（記者林旻臻翻攝）

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