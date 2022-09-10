酒駕撞上無照 中秋節天人永隔

台中市霧峰區52歲的吳姓駕駛稱前一晚在太平區家中喝酒，隔天中午獨自開車出門，不料酒意未全完消退，撞上17歲無照駕駛的官姓高中生。（記者林旻臻翻攝；本報合成）

2022/09/10 17:39

〔記者林旻臻／台中報導〕中秋節本應為相聚團圓的日子，台中市霧峰區卻發生一名17歲官姓少年無照騎機車想出門找朋友，遇到汽車酒駕的交通意外。警方表示，肇事的52歲的吳姓駕駛稱前一天晚餐時段在太平區家中喝酒，隔天（10日）中午獨自開車出門，不料酒意未全完消退，釀成大禍。

昨日（10日）中午12點29分，吳姓男子開著銀白色自小客車，行駛於霧峰區四德路往烏日方向，原本在交通號誌閃爍黃燈時已經停下，不知為何卻在變換成紅燈時，又突然加速向前行駛，當時官姓高中生騎著家裡的黑色機車，沿中投東路往大里方向行駛，雙方在兩條路的路口處，閃避不及發生碰撞，官姓高中生當場遭撞飛，破碎的機車零件噴飛四處，吳男又再往前行駛約20公尺才停車，官姓高中生右大腿骨折變形，當場失去生命跡象，緊急送往亞大醫院搶救3小時，仍傷重不治。

請繼續往下閱讀...

警方表示，官姓高中生就讀台中市某私立中學，下個月將滿18歲，家中還有一位哥哥，意外發生後，官姓高中生機車車頭扭曲半毀，吳男自小客車左側也嚴重凹損。亞大醫院表示，確切死因將再由法醫判定。

霧峰警分局表示，肇事主因疑為吳男未遵守交通號誌行駛（闖紅燈），員警抵達後，吳男呼氣酒測濃度高達1.0毫克。警方表示，事發當下吳男精神狀態不佳，一直到傍晚才接受偵訊，全案將依公共危險罪移送法辦。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法