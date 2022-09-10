為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    酒駕撞上無照 中秋節天人永隔

    台中市霧峰區52歲的吳姓駕駛稱前一晚在太平區家中喝酒，隔天中午獨自開車出門，不料酒意未全完消退，撞上17歲無照駕駛的官姓高中生。（記者林旻臻翻攝；本報合成）

    台中市霧峰區52歲的吳姓駕駛稱前一晚在太平區家中喝酒，隔天中午獨自開車出門，不料酒意未全完消退，撞上17歲無照駕駛的官姓高中生。（記者林旻臻翻攝；本報合成）

    2022/09/10 17:39

    〔記者林旻臻／台中報導〕中秋節本應為相聚團圓的日子，台中市霧峰區卻發生一名17歲官姓少年無照騎機車想出門找朋友，遇到汽車酒駕的交通意外。警方表示，肇事的52歲的吳姓駕駛稱前一天晚餐時段在太平區家中喝酒，隔天（10日）中午獨自開車出門，不料酒意未全完消退，釀成大禍。

    昨日（10日）中午12點29分，吳姓男子開著銀白色自小客車，行駛於霧峰區四德路往烏日方向，原本在交通號誌閃爍黃燈時已經停下，不知為何卻在變換成紅燈時，又突然加速向前行駛，當時官姓高中生騎著家裡的黑色機車，沿中投東路往大里方向行駛，雙方在兩條路的路口處，閃避不及發生碰撞，官姓高中生當場遭撞飛，破碎的機車零件噴飛四處，吳男又再往前行駛約20公尺才停車，官姓高中生右大腿骨折變形，當場失去生命跡象，緊急送往亞大醫院搶救3小時，仍傷重不治。

    警方表示，官姓高中生就讀台中市某私立中學，下個月將滿18歲，家中還有一位哥哥，意外發生後，官姓高中生機車車頭扭曲半毀，吳男自小客車左側也嚴重凹損。亞大醫院表示，確切死因將再由法醫判定。

    霧峰警分局表示，肇事主因疑為吳男未遵守交通號誌行駛（闖紅燈），員警抵達後，吳男呼氣酒測濃度高達1.0毫克。警方表示，事發當下吳男精神狀態不佳，一直到傍晚才接受偵訊，全案將依公共危險罪移送法辦。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    撞分隔島鏟斷路燈…16歲無照男酒駕釀1死2傷 死者PCR確診
    2022/05/26 21:32

    撞分隔島鏟斷路燈…16歲無照男酒駕釀1死2傷 死者PCR確診
    酒測1.47離家百米還無照酒駕！ 北宜5旬漢對撞18歲輔大生
    2021/12/04 20:40

    酒測1.47離家百米還無照酒駕！ 北宜5旬漢對撞18歲輔大生

    從石材業跨足建築 郭雪芙代言松益發
    無照酒駕逆向超車 撞死對向騎士判3年2月
    2020/12/28 09:48

    無照酒駕逆向超車 撞死對向騎士判3年2月
    高中生無照未戴安全帽酒駕闖紅燈撞凹皮卡 頭部重創與死神拔河
    2020/09/07 16:40

    高中生無照未戴安全帽酒駕闖紅燈撞凹皮卡 頭部重創與死神拔河

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播