上週才酒駕被逮又酒駕 高雄警拔槍喝令下車連開6罰單

莫姓男子上周酒駕被逮不信邪又酒駕，高雄警不手軟拔槍喝令下車連開6張罰單。（圖由民眾提供）

2022/09/11 16:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕中秋連假期間，高市警方針對各重要路段加強執法，強力查緝各項違規，一名莫姓男子昨夜不僅酒駕，還沿路闖紅燈，如入無人之境，鼓山警方發現尾隨後攔查，聞到男子身上有酒氣，又未立即下車受檢，馬上拔槍令其下車，對方才乖乖下車，酒測值0.26，警方依公共危險罪嫌送辦，同時開出無照駕駛、紅燈右轉共6張罰單。

鼓山分局今指出，莫男（22歲）昨晚駕車行經華夏路，因闖紅燈被員警發現，立即按喇叭示意停車受檢，但駕駛不以為意，被警方按喇叭示意停車卻不理，接連闖紅燈及紅燈右轉，兩名員警緊跟在後，追至中華一路、美術東五路口才停車，途中多次違規，警方謹慎處理。

請繼續往下閱讀...

2名員警喝令莫男下車，但對方動作緩慢，便迅速拔槍拉滑套疾呼下車受檢，莫男見狀乖乖接受盤查，下車反問警什麼狀況？由於他的身上有酒氣，警方依法對他酒測，酒精濃度達每公升0.26毫克。

據了解，莫男於上週剛涉及酒駕，在楠梓被查獲送辦，竟不思悔改，又在餐廳聚餐酒後開車，無視法律，執意開車到市區訪友，還一路交通違規，鼓山分局依公共危險罪嫌，將莫男上銬逮捕，同時開出闖紅燈（2件）、紅燈右轉、無照駕駛、酒後駕車等6張罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法