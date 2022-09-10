市價500萬保時捷落地不到2個月 男酒駕自撞橋墩翻覆

程男駕駛保時捷718 Cayman自撞橋墩翻覆。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/10 10:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市士林區百齡橋接重慶北路閘道，今（10）日清晨1時許，1輛黃色保時捷跑車自撞翻覆，警方到場後卻沒有發現駕駛，最後在醫院發現33歲程姓駕駛，警方施行酒測發現酒測值濃度竟高達0.56，訊後依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，程男今天清晨1時許，駕駛保時捷 718 Cayman，由東往西方向進入北市士林區的百齡橋閘道口後，疑失控自撞橋上護欄，結果造成整輛車當場翻覆，但警方到場後發現駕駛竟然憑空消失。

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由於整輛轎車橫擋車道，造成交通阻塞，轄管士林警分局立刻透過車牌找來女車主詢問，對方到場後也整個傻眼，表示車子被老公開出門，她也不知道對方去向。

警方隨後只得過濾街頭監視器，發現車輛駕駛人在自撞車後，自己脫困攀爬橋墩逃離現場，並前往醫院進行檢傷治療，警方也到醫院將人帶回。

警方調查，程男為汽車業務員，今年7月份才新購市價約500萬元左右的保時捷718 Cayman，並掛在妻子的名下。

警訊時程男供稱，案發當天原是到朋友的餐廳聊天，期間喝了約5瓶啤酒後離開搭車返家，但臨時「有事」要去找親友，所以才會又開車出門。

警方表示，士林分局2022年度共計取締酒後駕車232件，呼籲民眾千萬不要以身試法。程男訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

程男駕駛保時捷718 Cayman自撞橋墩翻覆，警方到場駕駛不見蹤影。（記者劉慶侯翻攝）

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