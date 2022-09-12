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    深夜疑橫越馬路被小黃撞飛 7旬婦不治

    圖中小黃與過馬路的婦人發生碰撞，婦人送醫傷重不治。（民眾提供）

    圖中小黃與過馬路的婦人發生碰撞，婦人送醫傷重不治。（民眾提供）

    2022/09/12 10:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市7旬陳姓婦人，昨趁著秋節連假最後一天與朋友相約吃宵夜，期間為了到對面檳榔攤購物疑因此橫越馬路，遭一輛閃避不及的計程車撞個正著，陳婦當場噴飛被緊急送醫，仍因傷重宣告不治，至於肇因及責任歸屬正由警方進一步鑑定釐清中。

    這起死亡車禍發生在11日深夜11點多，由64歲洪姓司機駕駛的計程車，當時由中區平等街沿台灣大道往三民路方向行駛，在行經台灣大道近平等街口時，與步行的71歲陳姓婦人發生碰撞，陳婦當場被撞飛落地，經緊急送醫救治，但經搶救仍因傷重身亡。

    經查，陳婦稍早趁著秋節連假最後一天，與友人相約中區一處小吃攤吃宵夜，期間陳婦為了到對面檳榔攤購物，疑因此橫越台灣大道，與閃避不及的計程車碰撞，而經酒測沒有飲酒反應的洪男則說，當時天色很黑，車速也沒有很快，突看到陳婦竄出根本來不及反應才撞上。

    警方表示，詳細的肇事原因，仍待後續調閱監視器、訪查目擊者，另依道路交通事故處理程序，轉交通警察大隊釐清肇事原因，而全案已報請檢察官會同法醫院相驗，釐清死因，並將朝過失致死罪方向偵辦，同時呼籲用路人行駛時應注意前方狀況，保持安全距離、減速慢行，遵守交通規則，避免車禍發生。

    圖中小黃與過馬路的婦人發生碰撞，婦人送醫傷重不治。（民眾提供）

    圖中小黃與過馬路的婦人發生碰撞，婦人送醫傷重不治。（民眾提供）

    事故地點剛好在一家檳榔攤前方。（民眾提供）

    事故地點剛好在一家檳榔攤前方。（民眾提供）

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