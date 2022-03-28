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    首頁　>　社會

    台中翁開車轉彎未禮讓 騎車雙載小情侶被撞飛

    發生車禍後，老翁下車關心情侶檔傷勢。（民眾提供）

    發生車禍後，老翁下車關心情侶檔傷勢。（民眾提供）

    2022/03/28 13:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名老翁前天開車行經北區一處路段時，疑為搶快左轉，導致對向一輛直行機車閃避不及撞上，機車上雙載的小情侶當場彈飛到引擎蓋上再墜地受傷，所幸經送醫治療後無大礙，警方初判肇因為轉彎車未禮讓直行車，機車未注意車前狀況釀禍。

    這起交通事故發生在26日上午9點多，地點在北區五權路與錦新街口，74歲馬姓老翁當時開車沿五權路往崇德路方向行駛，行經上述路口左轉錦新街時，由19歲高姓男子騎乘並搭載大他一歲的楊姓女友，剛好在對向沿五權路直行，突然見到自小客轉彎閃避不及撞上，直接碰撞轎車的右前側車頭。

    因撞擊力道不小，這一撞也造成這對情侶檔彈飛到轎車引擎蓋上，接著摔落地面，老翁見撞上機車後，趕緊下車要拉起2人，但2人明顯受到驚嚇頻喊痛，無法站起，救護車到場後，發現2人手、腳都有多處擦挫傷，送醫急救後幸無大礙。

    轄區第二分局交通分隊獲報調查，經對兩造酒測均無飲酒反應，已調閱路口全景監視器畫面釐清發生經過，初判肇因為轉彎車未禮讓直行車、機車未注意車前狀況釀禍，但確實的肇事原因，有待後續調查釐清。

    第二分局長陳家銘說，用路人行經路口應隨時注意車前狀況，並減速慢行，以避免發生意外事故；也呼籲民眾建立路權觀念、培養禮讓精神及遵守路權習慣，並依照道路交通標誌、標線、號誌的指示行車，才能創造安全便利的優質交通環境。

    事故現場。（民眾提供）

    事故現場。（民眾提供）

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