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    獨家》我殺了你媽！冷血9旬翁家暴妻1甲子 持登山杖活活「杖斃」

    竹縣90歲朱男以登山杖活活打死妻子，新竹地院判刑12年。（記者蔡彰盛攝、資料照；本報合成）

    竹縣90歲朱男以登山杖活活打死妻子，新竹地院判刑12年。（記者蔡彰盛攝、資料照；本報合成）

    2022/09/11 17:29

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣90歲朱姓老翁與妻子羅女結婚60多年來，對妻兒家暴不斷，去年底才剛恐嚇妻子「要妳比我早死！」之後，今年1月又與妻子口角後，憤而持登山杖將妻子活活打死，直到兒子回家探視2老時，赫然發現母親倒臥於血泊中已無生命跡象，沒想到朱男非但沒有呼救，僅冷冷地告訴兒子「我把你媽殺了！」新竹地院依殺人罪判處朱男有期徒刑12年。

    法官調查，90歲的朱男與妻子羅女結婚已有63年，夫妻育有7名子女，婚後朱男就對妻兒有肢體、言語家庭暴力行為，去年12月更對妻子恫嚇「要妳比我早死！」

    今年1月2日上午，朱男又與妻子發生口角與肢體衝突，憤而徒手或持登山杖猛力敲擊妻子頭部與臉部，當天上午朱男次子回家探望父母，赫然發現母親倒臥在地已無呼吸心跳，朱男則說「我把你媽殺了！」兒子將母親送醫急救仍無效。

    朱男在警訊與檢方偵查庭時，均坦承殺妻，然而地院審理時卻推說是有個「不能講的人」才是兇手，還說那個人想住他的房子，但法官並不採信。

    朱男兒子作證說，父親從他有記憶起，就一直對母親家暴，且家中7個孩子每個都被朱男家暴過，而孩子們在父親的威嚇之下，沒有一個敢報案。

    法官發現，凶器登山杖因朱男猛力毆擊，竟斷成三截散落各處，且法醫解剖鑑定，現場血跡噴濺高度達120公分，且針對頭、臉猛力毆擊持續相當時間，且朱男於盛怒之下頻頻撂話「打架時她想我死，所以我想要她死！」、「因我手力比她大，所以是她死！」、「打她打到地上沒動了！」終至妻子癱軟無聲息才罷手，足見朱男確有殺妻犯意。

    法官認為，朱男殺妻後竟仍多所辯解，空言泛稱不明人士才是兇手，不能講那人的名字，根本沒有反省與悔悟之心，死者弟弟具狀要求從重量刑，兒子則說最好以後都不要放父親出來，最後法官依殺人罪將朱男判刑12年。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    竹縣90歲朱男以登山杖活活打死妻子，新竹地院判刑12年。（記者蔡彰盛攝）

    竹縣90歲朱男以登山杖活活打死妻子，新竹地院判刑12年。（記者蔡彰盛攝）

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