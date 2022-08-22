細心師發現學童身上有瘀傷 追出母親同居男友下重手家暴

國小老師細心發現學童身上有瘀傷，追出母親同居男友下重手家暴，判刑5月須入監服刑。（記者黃良傑攝）

2022/08/22 16:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄劉姓男子與女友同居，並接她12歲孩子同住，劉男因不滿男童玩手機不睡覺，憤持「愛的小手」打男童，男童到學校上課，被老師發現其身上多處瘀傷，向社會局通報家暴案，劉男竟推稱男童犯錯，同意大人打他屁股懲罰，高雄地院審理法官不採信，依故意對兒童犯傷害罪判刑5月，不得易科罰金必須入監。

判決書指出，受害男童於去年4月間上課時，老師發現他的四肢、胸背、腹部及臀部均有瘀傷，遍體鱗傷，懷疑男童遭家暴受虐，啓動通報機制，劉男否認對同居女友的小孩施暴，辯稱男童傷勢是自己在學校跌撞造成，至於當天晚上，因男童半夜玩手機不睡覺，經告誡並懲罰，男童同意打他屁股接受體罰，才會拿「愛的小手」拍打男童屁股，否認有對男童施暴。

請繼續往下閱讀...

檢警受理調查時，男童指控劉男發現他沒睡覺，繼續玩手機時，令他到客廳半蹲處罰，再用塑膠藤條鞭打，甚至踹他的肚子，媽媽當時曾勸阻無效，社工陪男童驗傷，發現其胸部、下腹部、下背部、臀部等處都有瘀傷，檢方認定被告家暴男童，依成年人故意對兒童犯傷害罪起訴劉男。

法院審理時，男童母親指證同居男友對她的兒子施虐時，她正在浴室裡，聽到兒子的哭叫，她追問男友孩子不是在睡覺，怎麼還被打？劉男回孩子躲在房間玩手機又說謊，才處罰他並沒有暴打或虐待；男童不否認在學校跌撞受傷，但有一半傷勢是被告打的，因為劉打他很多次，就算他道歉認錯也不會接受。

法官認為男童身上傷勢，是學校老師發現才通報、調查，並非自己或家人主動報警追訴，較無主觀立場或目的，證詞可信性極高，認定男童身上傷勢應是被告施虐造成，判刑5月、不得易科罰金。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法