秋節送暖！陳其邁慰訪 城中城受災戶受寵若驚

高雄市長陳其邁（左）到城中城受災戶家中慰訪，並送上中秋祝福。（高雄市社會局提供）

2022/09/08 19:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕後天（10日）就是中秋節，也是一家團圓的日子，去年10月的城中城大火造成不少住民失去至親和住所，高雄市長陳其邁今天（8日）下午特別前往受災戶家中慰訪，並送上暖心月餅，9歲的張小妹與媽媽感謝社工陪度過低潮，而73歲陳伯伯則對市長到訪受寵若驚，也歡喜迎接新生活。

與母親幸運獲救的9歲張小妹是城中城大火中年紀最小的災民，出院後在社會局社工陪伴下，透過高市府「社會住宅包租代管」方案協助安置到新住處，並且穩定的生活。陳其邁現場關心張小妹的學業和新生活。張母說，到現在還很難走出事故的陰影，聽到消防車的聲音依然會慌恐不安，但也謝謝社工的溫暖陪伴，常捎來問候及關心，陪伴她們走過這段低潮，並感謝各界的善款捐助，現階段將更努力工作，希望能和女兒穩定的過生活。

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另一位73歲的傷者陳伯伯表示，這場大火事雖然燒掉了他大半輩子的住所與回憶，但現在能健健康康的生活就是最大的感恩，感謝市府無微不至的照顧及陪伴，贈送電視、洗衣機、冰箱等生活用品，這樣的溫暖，比家人更像家人。陳伯伯也開心分享新房子正在裝潢，邀請市長過年時一起到新家同歡。

高市府表示，城中城火災事故後市府馬上調派一對一社工關懷服務，陪伴受災戶重建心理及恢復正常生活。截至今年8月止，市府接受指定捐款金額計4億1459萬2268元，經高市社會救助金專戶管理會審議通過，100%用來照顧受災者，其中72%用於罹難者家屬死亡及傷者慰助計畫、18%用於租屋依親補助、10%用於醫療費用補助、機構安置、安家計畫、緊急旅館安置及罹難者家屬及受災者協助計畫等項目，並經專戶管理會4次的會議討論，因應受災戶的需求滾動式修正分配額度，有效管理及運用，協助家屬、住民，走過這段辛苦的道路。

陳其邁慰訪城中城受災戶張小妹與張母，在秋節前夕送暖。（高雄市社會局提供）

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