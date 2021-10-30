高市府持續協助「城中城」善後 陳其邁探訪罹難者家屬

高雄市長陳其邁（中）今前往三民社福中心，關心城中城罹難家屬處理相關行政程序的進度和面對的問題。（高雄市社會局提供）

2021/10/30 13:27

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大樓火災燒出老舊住商大樓及社會弱勢的居安問題，46名罹難者喪失寶貴生命後，家屬仍需處理死亡親人的行政相關程序，高雄市長陳其邁今天（30日）到三民社福中心持續給予家屬關懷，黃姓罹難者女兒面對市府連日來的溫暖和協助，對於家人被重視而深表感動。

黃女士感嘆這場災害來得太快，父親罹難的消息讓家人措手不及，但市長的多次慰問、關心，以及市府團隊從事發到現在的陪伴和支持下，讓她能從悲傷情緒中慢慢恢復。她說，自己沒想過市長如此親力親為，加上社會局對家屬面臨的困境及需求積極協助，用心看待，真的非常感動。

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黃女士近期處理父親罹難後的相關登記及社會保險申請事宜，繁瑣的程序因社會局社工一對一的個別服務，同時協調相關單位提供單一窗口、針對家屬個別的問題解惑，省去不少奔波之苦，得以順利完成應辦的行政程序。

陳其邁不只關心黃女士辦理父親身後事宜的進度，也重申對這次災害事件的反省及精進，針對市內的老舊建築積極清查及因應，這陣子市府十分重視河濱商城社區的狀況，除了相關單位動員，並請專業技師辦理建物結構鑑定，確認整體建物耐震不足，即下令住民遷出、限期拆除、依法辦理都市計畫變更等事宜，以保障市民的居住及財產安全。

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