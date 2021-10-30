為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高市府持續協助「城中城」善後 陳其邁探訪罹難者家屬

    高雄市長陳其邁（中）今前往三民社福中心，關心城中城罹難家屬處理相關行政程序的進度和面對的問題。（高雄市社會局提供）

    高雄市長陳其邁（中）今前往三民社福中心，關心城中城罹難家屬處理相關行政程序的進度和面對的問題。（高雄市社會局提供）

    2021/10/30 13:27

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄城中城大樓火災燒出老舊住商大樓及社會弱勢的居安問題，46名罹難者喪失寶貴生命後，家屬仍需處理死亡親人的行政相關程序，高雄市長陳其邁今天（30日）到三民社福中心持續給予家屬關懷，黃姓罹難者女兒面對市府連日來的溫暖和協助，對於家人被重視而深表感動。

    黃女士感嘆這場災害來得太快，父親罹難的消息讓家人措手不及，但市長的多次慰問、關心，以及市府團隊從事發到現在的陪伴和支持下，讓她能從悲傷情緒中慢慢恢復。她說，自己沒想過市長如此親力親為，加上社會局對家屬面臨的困境及需求積極協助，用心看待，真的非常感動。

    黃女士近期處理父親罹難後的相關登記及社會保險申請事宜，繁瑣的程序因社會局社工一對一的個別服務，同時協調相關單位提供單一窗口、針對家屬個別的問題解惑，省去不少奔波之苦，得以順利完成應辦的行政程序。

    陳其邁不只關心黃女士辦理父親身後事宜的進度，也重申對這次災害事件的反省及精進，針對市內的老舊建築積極清查及因應，這陣子市府十分重視河濱商城社區的狀況，除了相關單位動員，並請專業技師辦理建物結構鑑定，確認整體建物耐震不足，即下令住民遷出、限期拆除、依法辦理都市計畫變更等事宜，以保障市民的居住及財產安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳其邁：城中城大樓加速體檢 若有公安疑慮應立即拆除
    2021/10/30 11:23

    陳其邁：城中城大樓加速體檢 若有公安疑慮應立即拆除
    訪城中城罹難者家屬 陳其邁秀社宅照片幫忙找房子
    2021/10/27 18:19

    訪城中城罹難者家屬 陳其邁秀社宅照片幫忙找房子

    畔景觀席「天映湖」吸信義富人換屋族搬風
    訪城中城8歲小妹母女新家 陳其邁曝：他們一看就很滿意
    2021/10/21 20:54

    訪城中城8歲小妹母女新家 陳其邁曝：他們一看就很滿意
    藍營要求監察院彈劾 陳其邁：該接受調查部分不會迴避
    2021/10/16 11:13

    藍營要求監察院彈劾 陳其邁：該接受調查部分不會迴避

    掌握拜登經濟學商機
    城中城家屬想回台奔喪怕隔離 陳其邁：規定是可以的
    2021/10/15 23:13

    城中城家屬想回台奔喪怕隔離 陳其邁：規定是可以的
    城中城大火釀46死陳其邁要負責？ 馬英九：由高雄市民決定
    2021/10/15 17:30

    城中城大火釀46死陳其邁要負責？ 馬英九：由高雄市民決定
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播