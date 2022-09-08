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    首頁　>　社會

    前桃園市議員李雲強涉詐助理費 妻孫韻璇參選中也被起訴

    前桃園市議員李雲強（右圖）任內涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款，與妻子國民黨桃園市議員參選人孫韻璇（左圖）今天都被起訴。（資料照）

    前桃園市議員李雲強（右圖）任內涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款，與妻子國民黨桃園市議員參選人孫韻璇（左圖）今天都被起訴。（資料照）

    2022/09/08 20:14

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨桃園市議員參選人孫韻璇是2018年競選連任失利的前桃園市議員李雲強妻子，桃園地檢署調查，李雲強於第17屆桃園縣議員、第1屆桃園市議員任內，涉嫌利用人頭詐領公費助理補助款289萬餘元，今天偵結，已依貪污治罪條例將兩人提起公訴。李雲強與孫韻璇說，同案曾於6年前被檢舉，桃園地檢署當時調查後予他們不起訴處分，如今檢方再起訴他們，顯然是「有心人士的政治操作」。

    檢方說，李雲強擔任桃園縣議員、市議員期間，孫韻璇是他的公費助理，夫妻倆明知公費助理相關規定，卻涉嫌找來3人當人頭，詐領助理費。第1位是盧姓女子，僅於空閒時間義務協助議員工作，並未受僱為公費助理，卻被李雲強夫妻倆以他的名義，從2012年1月1日到2013年12月31日，領取每月2萬元薪資。

    第2位徐姓女子待業中且未實際從事議員助理工作，也於2013年9月1日到同年12月31日、2014年12月25日到2018年12月31日，分別領取每月3萬3000元、3萬元薪資；第3位楊姓女子也是利用空閒時間義務協助議員工作，並從2015年9月1日到2018年12月24日，領取每月3萬2000元薪資，檢方強調，李雲強夫妻倆為了讓徐女與楊女當人頭，還答應每月支付兩人各4000元。

    檢方另針對李雲強另4名助理是否也涉嫌擔任人頭追查，調查後因證據不足，無法證明李雲強夫妻倆的犯行，但檢方強調，李雲強夫妻倆，涉嫌利用盧女等3名人頭，詐領公費助理補助款共289萬1322元，已因李雲強夫妻倆涉嫌違反貪污治罪條例，將他們提起公訴。

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