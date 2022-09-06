美術圈知名畫家情侶分手多年 女方揭男方黑歷史挨告

美術圈知名畫家情侶分手多年，女方揭露男方黑歷史挨告，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2022/09/06 23:17

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在國內美術圈同時擁有知名度的女畫家小美（化名）與前男友阿明（化名）分手10多年後，小美突然在IG與粉絲分享交往經驗時，提及曾幫阿明寫論文、阿明要在中正紀念堂捷運站跳軌、想要在台北車站殘障廁所跟她發生性關係，甚至軟禁她且情緒勒索等事，新竹地院依散布文字誹謗罪判拘役55天。

法官調查，小美與阿明曾為男女朋友，雙方業已分手十餘年，2人均係畫家，在美術圈擁有知名度。

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2019年12月，小美在IG與粉絲分享交往經驗時，提及曾幫前男友寫論文、前男友要在中正紀念堂捷運站跳軌、想要在殘障廁所發生性關係等事，發表後並設為IG精選文字動態訊息，供不特定網友隨時點閱瀏覽。

由於二人交往之事為美術圈多名友人知悉，阿明經友人告知得知此事後，因認小美影射其本人，遂委任律師具狀提告妨害名譽，小美得知挨告，又在臉書上直播，使人認為阿明有特殊性癖好、請人代寫論文不誠實、曾威脅要跳軌精神狀態不正常、阿明曾軟禁、情緒勒索她等事。

小美矢口否認誹謗，辯稱是將發生在自己生命中真實事件說出來，並未造假，且阿明是公眾人物，她一再遭到阿明粉絲的攻擊，所以為自己說話，不認為自己犯罪。

法官調查，小美自認有趣而提到曾幫前男友寫論文、前男友要在中正紀念堂捷運站跳軌、想要在殘障廁所發生性關係等事，藝術圈中能推測她所指之人為阿明者，顯非少數，因此構成散布文字誹謗罪。

法官審酌小美以直播、散布文字方式誹謗，造成阿明困擾，至到言詞辯論終結時，仍未將IG精選文字動態訊息刪除，已足妨害阿明名譽，審理時法官雖嘗試調解，但未能化解雙方恩怨，雙方繼續爭訟，讓法官實在倍感無奈與無力。最後依散布文字誹謗罪判拘役55天，易科罰金5萬5千元。

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