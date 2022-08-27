Youtuber嗆殉職警「兩個條子」死有餘辜 律師：涉侮辱死者罪

有YouTuber認為，殉職警員執法過當才會被林信吾殺害，引發警員及受害家屬的不滿。（記者王捷攝）

2022/08/27 19:18

〔記者王捷／台南報導〕警員凃明誠、曹瑞傑殉職，家屬哀悼、警方士氣受到重創，但一名YouTuber在臉書上發出仇警言論，指出警員「執法過當」、「兩個條子」死有餘辜，當時逮捕林信吾時「再溫柔一點」，就不會發生悲劇，被害人也要檢討；他的PO文在警界流傳，基層官警跟家屬得知後很氣憤，律師洪銘憲說，直播主的說法，可能構成誹謗，不要以為誹謗罪只保護活人，對死者誹謗，家屬也能依據刑法312條提告。

殺警案發生至今，引起社會期盼對外役監、警界制度的改善，不過有名YouTuber發文、做影片，認為「兩個條子」死有餘辜，他認為殉職警員「執法過當」才會被林信吾拿刀砍殺，而且平常一堆愛罵警察的人，突然跳出來要對警察討公道，他覺得莫名其妙。

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PO文傳到警方與家屬耳裡，認為這位YouTuber很過分，律師洪銘憲說，公然侮辱罪是保護個人的名譽、社會評價受到不當的貶低，對於「公然」定義也包含在網路上，而妨害名譽罪章中，法律不只保護活人、也保護死者，刑法312條規定，侮辱死者那會拘役及9千元以下罰金，如果是誹謗死者，最高處一年徒刑及最高三萬的罰金。

對於YouTuber的影片、PO文的言論，律師洪銘憲認為，其中指控殉職警凃明誠、曹瑞傑「執法過當」這可能構成誹謗。

YouTuber在文章中所說的「條子」在教育部國語辭典中，是指黑道對於警方的稱呼，不過在新竹地院在2020年的簡易判決中，認為犯妨害公務的女子以「死條子」稱呼警員，有辱罵公務員的犯意。

對死者侮辱中最高法院的判決案例，有前立委邱毅在網路節目上辱罵已故作家李敖的兒子李戡，判決書指出，邱毅在節目上說：「你老爸如果在地下知道你幹了這個事，化成厲鬼也把你給咬掉。」李戡以「厲鬼」一詞認為邱毅侮辱死者，但法官以言語脈絡來判斷，邱毅並非指李敖就是厲鬼，認為沒有侮辱死者。

另一個最高法院的案例則是，有網友在臉書上罵國民黨前立委丁守中，該網友在丁守中的PO文留言：「向牠的岳父同類、全是叛徒、賊」，辱罵丁守中及丁守中過世的岳父，法官認為這足以貶損死者名譽。

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