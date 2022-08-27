為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    Youtuber嗆殉職警「兩個條子」死有餘辜 律師：涉侮辱死者罪

    有YouTuber認為，殉職警員執法過當才會被林信吾殺害，引發警員及受害家屬的不滿。（記者王捷攝）

    有YouTuber認為，殉職警員執法過當才會被林信吾殺害，引發警員及受害家屬的不滿。（記者王捷攝）

    2022/08/27 19:18

    〔記者王捷／台南報導〕警員凃明誠、曹瑞傑殉職，家屬哀悼、警方士氣受到重創，但一名YouTuber在臉書上發出仇警言論，指出警員「執法過當」、「兩個條子」死有餘辜，當時逮捕林信吾時「再溫柔一點」，就不會發生悲劇，被害人也要檢討；他的PO文在警界流傳，基層官警跟家屬得知後很氣憤，律師洪銘憲說，直播主的說法，可能構成誹謗，不要以為誹謗罪只保護活人，對死者誹謗，家屬也能依據刑法312條提告。

    殺警案發生至今，引起社會期盼對外役監、警界制度的改善，不過有名YouTuber發文、做影片，認為「兩個條子」死有餘辜，他認為殉職警員「執法過當」才會被林信吾拿刀砍殺，而且平常一堆愛罵警察的人，突然跳出來要對警察討公道，他覺得莫名其妙。

    PO文傳到警方與家屬耳裡，認為這位YouTuber很過分，律師洪銘憲說，公然侮辱罪是保護個人的名譽、社會評價受到不當的貶低，對於「公然」定義也包含在網路上，而妨害名譽罪章中，法律不只保護活人、也保護死者，刑法312條規定，侮辱死者那會拘役及9千元以下罰金，如果是誹謗死者，最高處一年徒刑及最高三萬的罰金。

    對於YouTuber的影片、PO文的言論，律師洪銘憲認為，其中指控殉職警凃明誠、曹瑞傑「執法過當」這可能構成誹謗。

    YouTuber在文章中所說的「條子」在教育部國語辭典中，是指黑道對於警方的稱呼，不過在新竹地院在2020年的簡易判決中，認為犯妨害公務的女子以「死條子」稱呼警員，有辱罵公務員的犯意。

    對死者侮辱中最高法院的判決案例，有前立委邱毅在網路節目上辱罵已故作家李敖的兒子李戡，判決書指出，邱毅在節目上說：「你老爸如果在地下知道你幹了這個事，化成厲鬼也把你給咬掉。」李戡以「厲鬼」一詞認為邱毅侮辱死者，但法官以言語脈絡來判斷，邱毅並非指李敖就是厲鬼，認為沒有侮辱死者。

    另一個最高法院的案例則是，有網友在臉書上罵國民黨前立委丁守中，該網友在丁守中的PO文留言：「向牠的岳父同類、全是叛徒、賊」，辱罵丁守中及丁守中過世的岳父，法官認為這足以貶損死者名譽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南警強化制敵「戰術三寶」訓練 方仰寧：正確大膽用槍後續我負責
    2022/08/27 13:42

    南警強化制敵「戰術三寶」訓練 方仰寧：正確大膽用槍後續我負責
    花蓮自強外役監2人脫逃 刑事局公布照片、特徵
    2022/08/27 05:40

    花蓮自強外役監2人脫逃 刑事局公布照片、特徵

    門牌失靈？房子有這「條件」才吸睛
    林信吾殺2警 逾假7天未歸曝光// 法部究責 明德外役監典獄長拔官
    2022/08/27 05:30

    林信吾殺2警 逾假7天未歸曝光// 法部究責 明德外役監典獄長拔官
    電擊槍台中警每所平均僅3支 蔡蒼柏：添購為1警車配1支
    2022/08/26 20:36

    電擊槍台中警每所平均僅3支 蔡蒼柏：添購為1警車配1支

    A7雙語學區正核心19～29坪聰明學霸宅
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播