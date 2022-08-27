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    林信吾殺2警 逾假7天未歸曝光// 法部究責 明德外役監典獄長拔官

    法務部長蔡清祥（中）昨南下台南，對殉職員警家屬致哀，聆聽家屬心聲。（記者王捷攝）

    法務部長蔡清祥（中）昨南下台南，對殉職員警家屬致哀，聆聽家屬心聲。（記者王捷攝）

    2022/08/27 05:30

    〔記者楊國文、吳俊鋒、王捷／綜合報導〕明德外役監受刑人林信吾脫逃期間殺害員警凃明誠、曹瑞傑，外界質疑外役監的遴選制度有缺失，法務部繼繼宣布監所最遲應於人犯脫逃兩小時內通報地檢署，由檢察官逕行拘提或立即發布通緝後；部長蔡清祥昨進一步指出，外役監脫逃問題，已責成高檢署查明台南地檢署遲延通緝的原因，追究責任歸屬，並將明德外役監典獄長杜聰典調職，靜候調查。

    南檢未立即通緝 高檢署調查

    明德外役監說，一切由法務部對外說明，並未回應。南檢則指，一切依照高檢署指示釐清。

    蔡清祥昨召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，聽取監獄及犯罪學專家、學者、民間司改團體意見，做為修法參考。

    蔡清祥表示，有關明德外役監人犯脫逃問題，法務部除召開修法及外役監改進措施會議，也已要求矯正署儘速查明原因及責任歸屬，並將杜聰典典獄長調職，靜待調查；至於檢方當初為何未立即通緝脫逃七天的林信吾？有無人謀不臧、或是涉及人為疏失？蔡說，已責成高檢署查明台南地檢署遲延通緝的原因，追究責任歸屬。

    針對立法院長游錫堃前天慰問警員凃明誠、曹瑞傑的家屬，凃員二姊痛批明德外役監典獄長為了保官位欺上瞞下；並要法務部長、矯正署長不要再講輕飄飄的官場文章。

    蔡清祥回應表示，「法務部在案發後，做很多檢討和措施，絕對不是輕飄飄的，都是立即有效的作為。」

    蔡清祥也對尚有卅八位死囚尚未執行死刑一事指出，只要法律程序完備，可以執行的死刑犯，法務部即會依法執行，他強調：「我曾批准執行過兩次死刑，我是執法人員，一定會依法處理死刑。」

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