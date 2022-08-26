電擊槍台中警每所平均僅3支 蔡蒼柏：添購為1警車配1支

曾擔任警友站長的陳廷秀哽咽質詢，要求政府對殺警案能記取教訓，別今日公祭、明天忘記。（記者蔡淑媛攝）

2022/08/26 20:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台南2警遭殺害奪槍，引發台中市議會藍綠議員要求檢討全市警員電擊棒、警力缺額問題，曾是梧棲警友會站長的議員陳廷秀更是哽咽質詢。警察局長蔡蒼柏說，全市配有454支電擊槍，平均每間派出所配3支，未來會增加採購，以每部警車配1支，目前警力6597名，尚缺額227人。

市議謝明源、蕭隆澤、林碧秀、李榮鴻、蘇柏興等人分別對員警開槍條件是否太嚴格提出質疑，要求加配電擊槍，也對電擊棒不足、警力缺額表達不滿，要求盡力補足，更希望別再發生「不開槍去醫院，開槍去法院」的遺憾。

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蔡蒼柏說，台中市共有454支電擊槍，118所派出所平均每所發配3支，都會區會更多，希望每部巡邏車均配置1支，仍需採購134枝，預估需近197萬，已計畫採購。警員編制不足，以都會區350市民須編制一名警員，副市長陳子敬說，目前編制員額缺乏，警局今年編制員額7590人，預算員額為6824人、現有警力6597名，尚缺227名，將繼續向警政署爭取人力補足員額，

蔡蒼柏也說，「警械使用條例」盡速修法通過很重要，在此之前，只要歹徒持有凶器，就可以大膽用槍，事後法律訴訟問題，由警察局全面協助。曾在台南市警界服務18年的陳子敬也說，對殺警案非常痛心，就學時全世界僅英國沒死刑，但在英國殺警是唯一死刑，希望這起事件能對警方用槍法令做修正，裝備能更新。

謝明源（左）、蕭隆澤質詢警員用槍及電擊槍配置問題。（記者蔡淑媛攝）

警界出身的副市長陳子敬說，對殺警案非常痛心，警方教育訓練足夠、沒問題，但用槍時機及用槍要寫報告，必須盡速修法，別讓「不開槍送醫院，開槍送法院」憾事再發生。（記者蔡淑媛攝）

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