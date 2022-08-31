精油賣家自導自演當「奧客」 被同業報警揭發GG了

何姓精油商為了打擊對手商譽，竟上網自導自演當「奧客」，事後賠了10萬元才免去牢獄之災。示意圖。（資料照）

2022/08/31 10:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在拍賣網經營商城販售香茅精油的何姓男子，為了打擊同行，竟自導自演在童姓女子的商城留言「擦了有些紅腫」、「味道有點怪異刺鼻」，童女報警後，何男想要道歉和解私了，但童女不原諒，堅持提告，高雄簡易庭依散布文字誹謗罪判拘50天，得易科罰金，童女認為判刑太輕上訴，何男趕緊拿出10萬元賠償，二審判他緩刑2年。

判決指出，何姓男子在網路商城販售香茅油、精油等商品，他發現童女也在該網路商城販售雷同的產品，且價格更優惠，為了打擊童女的商譽，何男竟自導自演扮起「澳客」，刻意到童女的賣場留下不實評論。

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去年6月6日上午10點多，何男借用友人的網路商城帳號，在童女的賣場留下「擦了有些紅腫、疑似過敏反應，聞了覺得味道有點怪異刺鼻」，隔天再借用另名友人的網路商城帳號，留下「是不是有參雜其他成分呢？為什麼擦在手臂上沒多久後非常癢，還紅紅的，到底怎麼回事？使用前還有詢問老闆可不可以噴在皮膚上，是朋友介紹給我購買的（看您賣場還有其他客人評價說擦了有紅腫過敏反應的樣子）」。

童女發現這兩位留言的「奧客」都不是她的客戶，懷疑被人惡意搗蛋，於是報警處理；警方介入調查後，循線查出兩則留言都是何男所為，依法將他送辦。

高雄簡易庭審理時，何男坦承犯行，說自己有意跟童女道歉和解，但童女不肯接受，被法官依兩次散布文字誹謗罪判拘50天，得易科罰金；童女獲悉判決後認為處罰太輕，上訴二審後，何男趕緊掏出10萬元賠償，才換到童女諒解，法官駁回童女之訴，另宣告何男緩刑2年，全案定讞。

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