小綠綠搭保時捷上課 秒開車門擊墜後方騎士引網熱議

搭乘保時捷的北一女學生開車門時不慎將騎士撞倒。（圖取自Youtube/WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

2022/09/06 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕在路邊開車門的時候，一定要注意後方來車，才不會造成意外。近日一則行車紀錄器影片在網路流傳，一位保時捷乘客下車時，不慎將後方正要穿越的騎士撞倒，而這名乘客是穿著綠色制服的北一女學生，畫面曝光之後引發討論。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」昨天（5日）貼出一段行車紀錄器影片，事情發生在2日早上8點多，一輛紅色的保時捷在台北市中正區重慶南路一段與貴陽街一段路口停靠，右後側的女學生要開門下車，卻疑似未注意後方來車，將一名機車騎士撞倒，騎士連人帶車倒在人行道旁。

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約10秒後，一名小綠綠下車查看並與騎士溝通，這時倒在地上的機車也冒起陣陣白煙，與此同時綠燈也亮起，拍下這段畫面的車子向前駛離，畫面就到這結束。

影片曝光之後引發許多網友討論，「能開992家裡財務很好，賠償不會是問題」、「我會選擇往左轉鑽，除非他（騎士）等一下打算右轉。右邊感覺沒啥空間。」、「駕駛座右手開門，副手座左手開門，這樣子就會回頭確認，開門也不會把門全推開，自然就兩段了~」、「大家都在檢討下車乘客，左邊空間已經夠小了，問題是騎士怎麼不騎中間比較寬大的地方，一看就知道路邊停車有人要上下車，防衛駕駛真的很重要！」

而根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，處汽車駕駛人新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。

搭乘保時捷的北一女學生開車門時不慎將騎士撞倒。（圖取自Youtube/WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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