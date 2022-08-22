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    保時捷撞日產側翻釀2傷 還波及「漢堡人」、「忍者」5輛大重機

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    2022/08/22 11:37

    〔記者許國楨／台中報導〕一輛保時捷休旅車今天清晨行經中市北屯區一處路口時，與另輛日產小休旅撞個正著，小休旅因此翻覆後滑行，再波及併排停放路旁的6輛機車，罕見的是，這6輛機車中有5輛都是大型重機車，車主睡夢中被驚醒察看，驚見大重機被撞到擠壓變形，當場傻眼，所幸兩名駕駛僅輕傷，肇因及責任歸屬仍需進一步釐清。

    這起事故發生在今天清晨5時34分，45歲林男駕駛白色保時捷休旅車，沿昌平東二路往崇德十路方向行駛，另輛由23歲蕭男駕駛的白色日產小型休旅車，則是沿山西路往昌平路方向行駛，雙方在行經昌平東二路與山西路時發生碰撞，小休旅被保時捷攔腰撞上後側翻滑行，再波及停放路旁的6輛機車。

    警、消獲報趕往處理時，保時捷的前車頭受損，小休旅車車身毀損，蕭男一度受困車內被消防人員救出，所幸兩名駕駛均僅雙手受輕傷，自行就醫後無大礙，而兩人經酒測也都沒有飲酒反應，而這6輛遭波及機車中，有5輛是包括分別俗稱「漢堡人」、「忍者」等在內的鈴木及川崎等知名品牌大型重機，另輛則是一般機車。

    而車主在睡夢中驚醒外出察看，驚見大重機愛車被撞到擠壓變型，零件散落一地，心疼表情溢於言表；警方初判肇事原因為行經閃紅燈路口的保時捷未依規定讓車、行經閃黃燈路口的小休旅未依規定減速釀禍，但確實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

    日產小休旅被攔腰撞上後側翻滑行。（民眾提供）

    日產小休旅被攔腰撞上後側翻滑行。（民眾提供）

    小休旅再波及停放路旁的6輛機車，其中有5輛是大型重機。（民眾提供）

    小休旅再波及停放路旁的6輛機車，其中有5輛是大型重機。（民眾提供）

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