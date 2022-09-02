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    首頁　>　社會

    許宗力曾推薦石木欽掌公懲會 出事後司法院這樣說...

    司法院院長許宗力（見圖）2017年推薦時任高等法院院長的石木欽接任公務員懲戒委員會（現改制懲戒法院）委員長，沒想到後來爆發翁茂鍾不當往來案。（資料照，記者塗建榮攝）

    司法院院長許宗力（見圖）2017年推薦時任高等法院院長的石木欽接任公務員懲戒委員會（現改制懲戒法院）委員長，沒想到後來爆發翁茂鍾不當往來案。（資料照，記者塗建榮攝）

    2022/09/02 19:22

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法院院長許宗力2017年推薦時任高等法院院長的石木欽接任公務員懲戒委員會（現改制懲戒法院）委員長，沒想到2019年竟被台北地檢署查出石與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來，司法院指石「嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」，移請監察院彈劾。職務法庭二審2日判石木欽撤職，司法院得悉後以「尊重判決結果」回應，未說明許宗力如何負起政治責任。

    司法院表示「尊重懲戒法院判決結果」，並強調絕大多數的法官都是兢兢業業、廉潔自持，極少數法官涉有不當行為者，司法院均嚴肅面對、徹底調查，不因職務之高低而有差別待遇。

    2017年，許宗力徵詢石木欽接掌公懲會的意願，石木欽欣然同意，同年11月28日，總統發出派令，定12月20日生效。交接典禮上，許宗力盛讚石木欽石木欽在3年10個多月的高院院長任期內，致力提升審判品質和維護審判獨立、減少法官積案等工作，成效卓著，值得肯定，並期勉他及公懲會委員，研究修訂公務員懲戒審級救濟制度的可行性，以發揮懲戒功能及加強保障當事人訴訟權利

    未料，北檢接獲檢舉，指石木欽與翁茂鍾不當往來，經過調查，雖然查無刑事責任，但認有行政責任，2019年移請最高檢轉交司法院查處。調查期間，石木欽辭任委員長，經媒體批露，司法院以「不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」、「傷害司法形象」、「連帶受累」、「震驚、痛心與遺憾」回應。

    調查內容外洩，石木欽質疑司法院「未審先判」，並發律師函轟許宗力嚴重失職，要求究責。

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