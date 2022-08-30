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    首頁　>　社會

    旅遊市場回春澎湖遊客狀況多 陸空齊發協助救援

    來澎湖參加海釣返港後摔倒受傷遊客，由凌天航空送往台灣就醫。（凌天航空提供）

    來澎湖參加海釣返港後摔倒受傷遊客，由凌天航空送往台灣就醫。（凌天航空提供）

    2022/08/30 13:34

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕雖然澎湖疫情仍嚴峻，但在國旅補助及大型活動等利多因素下，澎湖湧入大量遊客，但人多狀況就多，所幸人民保母及澎湖後送醫療系統發揮效果，一一為遊客排除狀況，並搶救寶貴性命。

    馬公警分局東衛派出所長宋玉弘、警員許丕樟，日前在縣道203線東衛石雕公園停車場前，發現2名遊客於停車場內疑似遭遇到困難，主動上前關懷詢問，得知該遊客白天騎車前往西嶼遊玩，傍晚返回市區路途中行經東衛石雕公園停車場時，車輛不明原因熄火拋錨無法騎乘。因晚間車行及店家皆已打烊，離市區還有一段距離，因此警方幫忙聯繫民宿老闆，請老闆將遊客載回住宿地點，並協助其將機車停放妥適。

    另一起則是遊客一家4口來澎湖旅遊，返台時錯過當日預定的最後一班飛機，無法如期返台，一家人在人生地不熟的離島不知如何是好，只能提著大包小包行李走到機場旁的隘門村內尋求協助。警員吳長青巡邏經過發現，得知情形後，立即查詢機場附近旅宿資訊，找到合適的旅店，並提供後續交通上的協助，旅客大感溫馨。

    今日上午則發生一名46歲男性遊客，與友人一同搭船出海海釣，返港後一時不慎在池西碼頭上岸跌倒，懷疑頸椎第四、五節受傷，下半身沒有知覺，申請送往高雄榮總進行治療。受傷，下半身沒有知覺，申請送往高雄榮總進行治療。由救護車先行傷者送往三總澎湖分院，並由凌天航空接手執行後送任務。

    馬公警分局員警巡邏，發現遊客機車故障協助兩人解決問題。（馬公警分局提供）

    馬公警分局員警巡邏，發現遊客機車故障協助兩人解決問題。（馬公警分局提供）

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