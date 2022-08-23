遊客潛水夫病發作 澎湖海巡隊緊急馳援

遊客疑似潛水伕病發作，緊急由澎湖海巡隊警艇送回馬公搶救。（澎湖海巡隊提供）

2022/08/23 18:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖望安離島今日有一名遊客潛水夫病發作，由望安衛生所通報，澎湖海巡隊緊急馳援，將病患送回馬公就醫，再次扮演海上守護神角色；相較於海上守護神穩定發揮，扮演空中守護神的直升機後送醫療合約，今日招標出現不合格標。

澎湖海巡隊調查指出，海巡署金馬澎分署轄屬第十三巡防區指揮部，今日上午8時40分接獲望安衛生所通報，一名新北市男性青年因左側胸下有麻痺感，疑似潛水伕病，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，緊急派遣線上10071巡防艇趕往望安島救援。

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第十三巡防區指揮部接獲通報後，同步通知金馬澎分署第七岸巡隊望安安檢所、馬公安檢所及消防局配合協處，派遣10071巡防艇緊急趕往，搭載傷患、家屬與醫護人員等3人，以最大安全速率馳返馬公港，中午11時許交由消防局救護車，載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；經統計今（111）年執行澎湖離島傷病患後送任務共27件，呼籲民眾如有需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往應處。

澎湖縣政府消防局救護車，前往海八碼頭接駁病患前往醫院。（澎湖海巡隊提供）

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