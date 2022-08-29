仇警YouTuber發文全砍光 網洗版起底過去偏激言論

稱南警二分局殉職警員凃明誠、曹瑞傑「死有餘辜」的網紅Youtuber發布道歉聲明，向社會大眾與死者家屬致歉。（圖擷取自臉書）

2022/08/29 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕台南日前發生殺警案震驚全台，一名YouTuber卻在社群發布一系列仇警文章，引發輿論怒火，在外界強烈譴責以及殉職員警家屬提告下，該名網紅昨在父親陪同下出面接受警方偵訊，同時也在臉書發表道歉文，不過網友發現其將社群的發文及影片砍光光，但已有網友整理出，其過去就時常發表偏激言論，因此在道歉文底下仍湧現大批網友砲轟。

台南殺警案成國內近期熱議話題，一名YouTuber卻在臉書發表一系列仇警文章，除了稱殉職員警「死有餘辜」、「被砍死是自己活該」，還批「台灣九成警察都是垃圾廢物」，相關內容隨即引發輿論怒火。昨日該名YouTuber在父親陪同下到案接受偵訊，由於其涉嫌刑法妨害公務罪，加上殉職員警家屬對吳男提告妨害名譽罪，警方將依2罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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該名YouTuber雖在臉書發布道歉文，但因其他發文已全部消失，目前只看得到該篇道歉文，網友紛紛留言痛罵「嗆一嗆再來假道歉，標準無恥SOP」、「如果事情沒鬧大，現在嘴巴還是很囂張...」、「來亂的，要蹭熱度，也搞清楚狀況」、「剛想去檢舉 都沒看到了。可能被父母罵翻了吧」，有網友更指「看了他在YOUTUBE發的影片，批評孕婦&憂鬱症患者&技職生&彈吉他的人...之類的發言，覺得他不可能會真心道歉的，感覺只是在敷衍而已」。

也有網友分享備份內容，並指該名YouTuber過去就時常發表各種偏激言論，根據網友整理的內容指出，該名YouTuber除了酸羽球選手戴資穎「球技糟，每次戰陳雨菲都輸」，還曾宣稱「台灣人，欠鄭捷一個公道」、自曝自己騷擾女生還得優良學生獎等。

台南日前發生殺警案震驚全台，一名YouTuber卻在社群發布一系列仇警文章，該名網紅昨雖發表道歉文，不過網友發現其將社群的發文及影片砍光光，有網友起底其過去就時常發表偏激言論。（圖擷取自臉書）

台南殺警案成國內近期熱議話題，一名YouTuber卻在臉書發表一系列仇警文章，除了稱殉職員警「死有餘辜」、「被砍死是自己活該」。（圖擷取自臉書）

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