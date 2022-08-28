引爆全台怒火！稱殉職警「死了活該」 嘴砲網紅身分曝光

吳姓網紅在臉書及Youtube上發布仇警言論，引爆網友怒火。（圖翻攝自YT）

2022/08/28 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕台南日前發生殺警案震驚全台，在各界悲慟之際，竟有網紅在社群平台發出仇警言論，稱南警二分局殉職警員凃明成、曹瑞傑「死有餘辜」，引發輿論怒火，南警二分局知悉後也表示強烈譴責並究辦。據悉，該名嘴砲網紅已於今天（28日）下午到案，真實身分也曝光！

綜合媒體報導，台南殺警案成國內近期熱議話題，一名網紅Youtuber昨天開始（27日）在臉書發表一系列仇警文章，不僅稱殉職員警「死有餘辜」、「被砍死是自己活該」，還批「台灣九成警察都是垃圾廢物，不敢面對黑社會流氓，只敢欺負手無寸鐵老百姓」、「警察就跟流氓沒兩樣」，酸文隨即被轉傳引爆怒火，網友紛紛湧入該網紅臉書砲轟「沒人性」。

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除此之外，該網紅25日就在YouTube上傳影片稱，自己認為員警殉職原因是逮捕過程使用辣椒水的手段「有點太過強硬」，才會讓兇嫌失控殺人，還說「如果當初警察能用更溫和的手段，或許就不會有這起兇殺案發生。」謬論讓不少人看傻眼。

殉職警員凃明成、曹瑞傑所屬的南警二分局得知此事後，27日晚間發出強烈譴責聲明，並表示將組成專案小組展開調查，誓言維護兩位警員的尊嚴。

據悉，該名網紅為22歲吳姓男大生，目前就讀師大數學系3年級，已於28日下午4點多在父親陪同下到案，南警二分局表示，吳男接受偵訊約1小時後離開，因其涉嫌刑法妨害公務罪，加上殉職員警家屬對吳男提告妨害名譽罪，警方將依2罪嫌函送台南地檢署偵辦。

吳姓網紅在臉書及Youtube上發布仇警言論，引爆網友怒火。（圖翻攝自臉書）

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