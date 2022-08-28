涉po仇警言論 男大生網紅到案函辦 2殉職警家屬也提告

警政署長黃明昭（右黃口罩者）慰問兩殉職員警的家屬後低調說對兩員警遇害感到很難過。（記者王俊忠攝）

2022/08/28 18:38

〔記者王俊忠／台南報導〕警政署長黃明昭於今天下午4點多到台南市立殯葬所慰問兩名殉職警員凃明誠與曹瑞傑的家屬，並致贈慰問金、關懷喪葬事宜處理，黃離去時低調地說對兩名員警殉職感到很難過。至於在網路發表仇警言論的吳姓網紅，警方說吳男已於今天下午4點到案說明，警方訊後已依妨害公務與妨害名譽兩罪嫌函送檢方偵辦。

據了解，這名涉在網路發文誹謗兩名殉職警員的吳姓網紅，年僅22歲，還是台北1所師範大學數學系3年級的學生，他在臉書發表仇警言論後，引發網友批判與輿論重視，他自知代誌大條，今天下午4點由其父親陪同到南市警二分局應訊、製作筆錄。

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警方指吳男根據台南殺警案相關新聞報導、在臉書發表抒發情緒性的言論，涉嫌誹謗員警，訊後依刑法妨害公務與妨害名譽兩罪嫌函送檢方偵辦。凃與曹兩員警的家屬也對吳姓網紅提出告訴。

至於殺警案後，南市警二分局民權派出所痛失兩位認真的同僚，在勤務運作上，南市二分局副分局長李忠憲說明，此不幸事件發生後，民權所同仁們的情緒的確相當低落，為此，市警局長方仰寧、二分局長朱信憲已多次到民權所撫慰同仁，同時將委請心理諮商師對有需求的同仁進行諮商、撫慰，會持續注意同仁們的情緒。因民權所過去有22位員警，如今少了凃、曹兩員，20名警力尚可維持正常運作。

這名涉在網路發文誹謗兩名殉職警員的吳姓網紅，今天下午4點由其父親陪同到南市警二分局應訊、製作筆錄。（記者王捷翻攝）

讀台北某師範大學數學系三年級的吳姓男網紅，涉在臉書po誹謗、仇警言論，被台南市警二分局查辦。（取自網路）

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