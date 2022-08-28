被郭台銘批「尸位素餐」 徐國勇：痛定思痛持續提供警消更好裝備

鴻海創辦人郭台銘點名內政部長徐國勇「尸位素餐」，對此，徐國勇今回應，絕無任何閣員可以尸位素餐，強調力挺警察決心。（記者鄭名翔攝）

2022/08/28 19:32

〔記者鄭名翔／台北報導〕台南2警遇害悲劇引發各界檢討，鴻海創辦人郭台銘點名內政部長徐國勇「尸位素餐」，對此，徐國勇今（28日）回應，絕無任何閣員可以尸位素餐，自己上任後推動警察通訊設備數位化、採購電擊槍等，且此案案發後包括自己及警政署長黃明昭都難過落淚，強調自己力挺警察，雖警政工作未達一百分、仍有許多須精進，內政部也會痛定思痛，持續提供警察更好裝備執勤。

徐國勇表示，他擔任內政部長4年多來，多次探訪過去較常被忽視的金門、馬祖的警消，且任內就推動更換警察制服，使警察獲得更好尊嚴，並斥資38億推動通訊設備數位化，協助偵防尚有更多進展，此外也大量採購電擊槍，自己也在2019年公開於立法院表態，若有人敢對執勤警察動手，一律以妨害公務論處。

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對於郭台銘砲轟「尸位素餐」，徐國勇先感謝郭台銘於各方面對警察的義氣支持，但也強調沒有任何閣員可以尸位素餐，自己盡全力站在崗位上為警消謀福利，並透露台南兩位警察犧牲內心非常難過，在會議中包括自己及署長黃明昭都難過落淚。

徐國勇表示，警政工作必然沒到一百分，還有許多尚需精進，因此內政部痛定思痛，繼續提升各項警消裝備，使他們能在安全保護下執勤，作為社會安定、國家安全的最大支柱；至於是否有人須為此事下台，徐國勇說，行政院長蘇貞昌已講得很清楚，而自己及法務部長蔡清祥均非戀棧之人，未來大家一起為警消弟兄努力。

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