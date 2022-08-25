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    大貨車駕駛突癲癇發作 追撞計程車釀2死判緩刑

    大貨車駕駛癲癇發作，追撞計程車2人死亡，被高雄高分院判緩刑。 　（記者鮑建信攝）

    大貨車駕駛癲癇發作，追撞計程車2人死亡，被高雄高分院判緩刑。 　（記者鮑建信攝）

    2022/08/25 06:53

    〔記者鮑建信／高雄報導〕60多歲沈姓大貨車駕駛，行駛途中癲癇症發作，追撞前方計程車，導致運將和乘客死亡，被地院依過失致死罪判刑1年1月，高雄高分院審酌他願意和解，並賠償其中1名家屬230萬元，予以緩刑4年。

    判決書指出，2020年9月7日晚上，沈男駕駛大貨車沿高雄市小港區沿海1路，由南往北方行駛欲返家，不料癲癇突然發作而意識不清，車輛失控左轉往中山4路方向行駛，行經大業北路交岔路口時，追撞前方停等紅燈的計程車，姚姓運將和謝姓乘客經送醫傷重不治。

    沈男應訊指出，癲癇發作時是處於沒有意識的狀態，整個身體抽動，口吐白沫、眼睛翻白，曾前往醫院看診，之後沒有發作，就沒有按時服藥，在發生本案前幾個禮拜，就自行停止服藥了，醫生並沒有說他已經康復了。

    高雄地院調查，沈於2018年12月底至2020年2月初，持續在醫院看診，並曾2度發生癲癇，後來卻自行停藥，致使第3次癲癇發作，釀成重大傷亡，並審酌他未和解，依過失致死罪判刑1年1月。

    沈不服上訴高雄高分院，合議庭法官調查，沈以230萬元（不含強制責任險），與謝家屬達成和解，謝的家人並替他求輕判，並考量他願意賠償姚的家屬，然因金額差距過大，致未能成立調解，對方已獲賠強制險200萬元，因此宣告緩刑4年，可上訴。

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