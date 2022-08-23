台中貨車司機撞死女騎士肇逃又衝撞紅豆餅攤 女老闆送醫

台中黃姓貨車司機，撞上女騎士肇逃，又撞上前方路口紅豆餅攤，造成陳姓女老闆受傷送醫。（記者陳建志攝）

2022/08/23 15:18

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名黃姓（69歲）貨車司機，今天中午12點多駕駛小貨車行經太平區中平九街時，先撞上一名葉姓女騎士（62歲），葉女倒地後傷勢嚴重現場就沒有呼吸心跳，送醫急救不治，沒想到黃男沒有停車，繼續往前開了約200公尺，直接衝進民宅，撞上在民宅前面賣紅豆餅的陳姓老闆娘（45歲），陳女被撞飛倒在地上滿嘴鮮血，陳女和黃姓司機都受傷送醫，黃男初步發現並沒有酒駕，但是為何肇逃並撞上民宅？警方將進一步調查釐清。

這名黃姓（69歲）貨車司機，今天中午12點33分左右，駕車行經太平區中平九街和太平十六街口時，不知何故撞上前方騎機車的葉姓婦人（62歲），葉女被撞倒地傷勢嚴重，躺在地上一動也不動，沒想到黃男肇事後沒停車，繼續將車子往前開了約200公尺，因剛好是一處轉彎，黃男轉彎時失控，整輛車撞上前方民宅，因屋前剛好是紅豆餅攤，正在製作紅豆餅的陳姓老闆娘來不及閃避，整個人連攤子被撞飛倒在後方地上，玻璃碎片和紅豆餅散落一地。

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附近民眾看到趕緊叫救護車，並有民眾跑來表示，司機剛剛在太平十六街路口撞到女騎士肇逃，陳姓女老闆滿嘴鮮血，全身多處受傷，所幸現場意識清楚送醫，黃姓司機意識清楚，不過手部等處輕微受傷也送醫，葉姓女騎士則傷勢嚴重，現場就沒有呼吸心跳，雖送醫急救仍不治，詳細肇事原因警方將進一步調查後釐清。

台中黃姓貨車司機，撞上女騎士肇逃，又撞上前方路口紅豆餅攤，造成陳姓女老闆受傷送醫。（記者陳建志攝）

台中黃姓貨車司機撞上民宅和屋前的紅豆餅攤，民宅騎樓滿是玻璃、血跡和四散的紅豆餅。（記者陳建志攝）

台中黃姓貨車司機，撞上前方女騎士卻肇逃，女騎士因傷重送醫不治。（記者陳建志翻攝）

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