車主臉都綠了！曳引車輪胎噴飛砸中BMW 修車單報價90萬

曳引車輪胎脫落擊中對向BMW，無辜車主遇上飛來橫禍，修車費要90多萬元。（記者李容萍翻攝）

2022/08/22 18:57

〔記者李容萍／桃園報導〕真是飛來橫禍！有民眾將一段行車記錄器影片PO上網，影片中，一輛曳引車行駛在桃園市大溪區台3線38公里處，右前車輪突然脫落，噴飛砸中對向一輛白色BMW轎車，導致BMW轎車左前車頭凹陷、左前保桿凹陷、左前擋風玻璃破裂，整起意外所幸沒有造成任何人員傷亡，但無辜的車主也將修車明細PO上網，要價90多萬元，引起網友驚呼。

大溪警分局大溪交通分隊小隊長孫得盛今日表示，這件輪胎脫落意外，發生在16日上午10點多，當時周姓男子駕駛曳引車，從桃園區往大溪方向，行經台3線38公里處時，車輛右側第2排的外側帶動輪突然脫落，輪胎就這樣噴飛到對向車道，砸中對向BMW轎車，造成左前車頭和保險桿凹陷，前擋風玻璃也破裂。

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警方表示，根據道路交通管理處罰條例第33條第1項第16款，汽車行駛在路上，車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落可以開罰，但是只限於高速公路快速道路和有管制的道路，因此並不會對這輛曳引車開罰，不過光是對方的車輛毀損維修費用，恐怕就能讓曳引車駕駛相當頭痛。

不過，這回輪胎砸中的是車不是人，能夠用錢解決，已經是不幸中的大幸。

警方呼籲，駕駛車輛行駛道路前應檢查車輛狀況，機件老舊應即時更換或保養，才能維護自身及用路人安全。

臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」影片：

這輛曳引車行駛中輪胎脫落，擊中對向BMW，對方光是修車費就要90多萬元。（記者李容萍翻攝）

曳引車輪胎脫落擊中對向BMW，無辜車主修車費要90多萬元。（記者李容萍翻攝）

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