貨車撞死女騎士肇逃再撞紅豆餅攤 目擊者嚇壞：老闆娘滿嘴血

台中黃姓貨車司機撞女騎士肇逃，又失控撞上紅豆餅攤，造成女老闆受傷送醫。（記者陳建志攝）

2022/08/23 18:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中市黃姓貨車司機今天中午在太平區撞上葉姓女騎士，葉女倒地送醫傷重不治，黃男沒停車，繼續往前開，直衝民宅，撞上民宅前紅豆餅攤，隔壁美髮店劉小姐聽到聲音，趕緊衝出店外查看，發現紅豆餅攤老闆娘陳女被撞飛倒地，滿嘴鮮血，趕緊協助送醫，劉小姐對於車禍心有餘悸。

69歲黃姓男子開著小貨車，今天中午12點多行經太平區中平九街，撞上62歲葉姓女騎士，黃男肇逃沒停車又往前開，在轉彎處失控直衝民宅，撞上民宅前紅豆餅攤，45歲陳姓老闆娘被撞飛，玻璃、紅豆餅散落一地。

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隔壁從事美髮的劉小姐趕過來協助救人，她心有餘悸地說，當時在店裡面突然聽到巨大撞擊聲，仔細一看發現，一台貨車撞到隔壁鄰居，出來一看，現場一片煙霧，紅豆餅攤陳姓老闆娘整個人被撞飛倒在地上，被東西壓住，她趕緊先把東西挪開，關掉攤位瓦斯。陳姓老闆娘牙齒被撞斷，滿臉鮮血，意識還算清楚，要她幫忙找手機聯絡家人，附近民眾也幫忙叫救護車。

劉小姐說，當時有看到小貨車駕駛座安全氣囊都爆開，司機只有手輕微受傷無大礙，還可以下車自己走路，不過不清楚貨車怎麼會失控撞上民宅。

紅豆餅攤幾乎被撞爛。（記者陳建志攝）

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