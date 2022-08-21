女騎士遭輔助輪撞上摔傷 拖吊業者、司機判賠63萬

女騎士無辜遇飛來橫禍受傷，拖吊違規車輛肇事司機、業者判賠63萬元。（記者黃良傑攝）

2022/08/21 21:48

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄負責拖吊交通違規車輛的方姓司機，後車輔助輪經過坑洞彈跳鬆脫，彈滾至路上撞及魏姓女騎士的機車，魏女人車倒地，造成腦震盪且多處擦挫傷，她控告拖吊車業者及方姓司機，共求償185萬餘元，高雄地院審結認定司機有過失，需賠償醫藥、看護費、慰撫金等48萬餘元，魏女不服上訴，法官再判追償15萬元，共賠63萬元。

判決書指出，拖吊車司機方男於2019年5月間，執行拖吊違規汽車任務，被控沒有將後車輔助輪架好，輔助輪因故鬆脫滾向機車道，恰巧魏女騎車經過閃避不及，被輔助輪打中摔倒，緊急送醫急救，仍造成頭部外傷及腦震盪，身體多處擦挫傷，她向法院提告求償185萬元。

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簡易庭審理後認定方姓司機有疏失，拖吊業者、司機應負連帶共同責任，需共同給付醫藥費、交通、看護費及慰撫金共48萬5759元，被告拖吊業者認為太重，拖吊業者反駁，稱有些費用與傷勢無關，魏女也不服提起上訴，主張車禍讓她產生創傷後壓力症候群，認為損害賠償金額應再增加。

高雄地院法官綜合相關證據，認為精神慰撫金部分，審酌車禍已對魏女造成相當程度傷害，必須經常求助醫院，半年甚至無法工作，認為2人應再賠償魏女精神損害15萬元，共需賠63萬元。

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