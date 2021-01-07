講師開車突迴轉 技工閃躲不及遭撞癱求償近2千萬元

講師開車迴轉遭技工閃躲不及撞成終身癱瘓，遭求償近2千萬！（記者蔡彰盛攝）

2021/01/07 14:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹李姓講師2019年開車行經竹市學府路突然迴轉時，左後方騎機車的曾姓技工閃躲不及，直接撞上導致下肢癱瘓，終身需看護照顧生活起居，經向新竹地院提起民事訴訟，要求李男賠償約2千萬元，法官審理後認為曾男本身也騎太快，需自負一半肇事責任，最後雖算出李男應賠償1485萬元，但對半砍之後判賠742.5萬元。

曾男指控，2019年4月22日中午李男在新竹市區開車欲迴轉往至對向車道時，竟疏未禮讓車道上行進中車輛先行，導致左後方騎機車的他閃避不及而人車倒地，因而受有胸椎第4、5節骨折錯位，脊髓中樞神經損傷及雙下肢癱瘓；左側1至5節肋骨骨折，顱內出血等重傷害，需24小時專人照護。

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刑事部分李男因過失傷害判刑6月確定，民事部分，曾男提告要求賠償醫療費用、終身看護費用與勞動能力減損，曾男認為自己正值青壯年，且為家中主要經濟支柱，家中尚有2名未成年子女需照料，卻因本車禍事故遽遭嚴重傷害、終身生活無法自理而需專人照顧，所受身體與精神上痛苦實非筆墨所能形容，甚感生不如死，訴請賠償精神慰撫金500萬元。合計共求償1954萬元。

李男則說，事故發生前有先閃燈號，實在沒有看到曾男騎乘機車行駛而來，所以才迴轉，直到曾男由後方撞擊並發生巨響才知，他認為當時曾男自己騎太快，可能時速超過100公里，所以無法反應，曾男本身也應負肇事責任。

法官調查，本案因李男過失行為，而致曾男下肢癱瘓、大小便功能障礙、無法自行翻身與坐起，日常生活均無法自理等重傷害，歷經住院手術治療，期間遭受生活上諸多不便，其身體、精神均有相當痛苦，計算後認為李男應賠償1485萬元。

法官調查，車禍發生在白天，當時天候晴，柏油路面無缺陷及障礙物；李男是由路邊起駛往左迴轉時，疏未注意左後方來車並讓其先行，致曾男閃避發生事故；曾男則未依速限行駛且未注意車前狀況，致因急煞而人車倒地，並撞擊李男的車而受傷嚴重，認為雙方應各負一半過失責任，最後判李男需賠償742.5萬元。

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