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    影像曝光！台中貨車撞死女騎士肇逃 竟又直直撞紅豆餅攤

    黃姓貨車司機撞上女騎士肇逃，再撞前方路口紅豆餅攤，造成陳姓女老闆受傷送醫。 （記者陳建志攝）

    黃姓貨車司機撞上女騎士肇逃，再撞前方路口紅豆餅攤，造成陳姓女老闆受傷送醫。 （記者陳建志攝）

    2022/08/23 18:02

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市黃姓貨車司機今天中午在太平區撞上葉姓女騎士，葉女倒地失去呼吸心跳，送醫不治，黃男非但沒有停車，還衝進民宅，民宅前賣紅豆餅的陳姓老闆娘被撞飛倒地，滿嘴鮮血送醫。黃男肇逃撞上紅豆餅攤前影像曝光，貨車似乎沒減速直接朝紅豆餅攤位撞上去；黃男並未酒駕，聲稱不知道撞到女騎士。肇事責任仍待調查釐清。

    紅豆餅攤老闆娘被撞飛受傷

    今天中午12點33分左右，69歲黃姓貨車司機開車行經太平區中平九街和大平十六街口時，撞上前騎機車62歲葉姓婦人，葉女倒地傷勢嚴重，在地上動也不動，最後送醫不幸不治。

    黃男肇事後沒停車，繼續往前開了約200公尺，附近店家監視器拍到，黃男的貨車遇到彎道卻沒有轉彎，整輛車似乎沒有踩煞車直接往前方撞去，屋前剛好是紅豆餅攤，45歲陳姓老闆娘來不及閃避，連人帶攤子被撞飛，玻璃碎片和紅豆餅散落一地，陳女倒在地上，臉部、手腳擦挫傷送醫，所幸沒有生命危險。

    貨車司機稱沒有發現撞到女騎士

    太平分局警方指出，貨車司機黃男僅手部受傷包紮後無大礙，經酒測並沒有酒精反應，至於為何要肇逃？黃男聲稱，當時沒有發現撞到女騎士，也不知道怎麼會失控撞上紅豆餅攤。警方訊後將依過失致死移送法辦，詳細肇事責任和原因，警方也將進一步調查後釐清。

    黃姓貨車司機撞死葉姓女騎士肇逃，附近監視器拍到，貨車幾乎無煞車直接再撞紅豆餅攤。（記者陳建志翻攝）

    黃姓貨車司機撞死葉姓女騎士肇逃，附近監視器拍到，貨車幾乎無煞車直接再撞紅豆餅攤。（記者陳建志翻攝）

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