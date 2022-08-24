追緝殺警惡徒林信吾 專案小組6車狂飆時速170追監到新竹

殺警凶嫌林信吾22日晚上11點33分犯下新營超商搶案，曝露行蹤，也讓追查的過程開始逆轉。（讀者提供）

2022/08/24 20:05

〔記者楊金城／台南報導〕殺警凶嫌林信吾23日約凌晨1點在高雄搭和欣客運北逃新竹市，台南專案小組、新營警分局追上國道，一路高速飛車，約凌晨3點50分在台中后里才追上這輛客運，持續監控到新竹，警方提前布署天羅地網逮到林嫌。

林信吾22日上午11點30多分在台南安南區殘殺2警奪走1把警槍後，騎著偷來的機車到土城高中廁所棄車，警方當時從林嫌現場遺留的記事本，懷疑他涉案，但從贓車採到的指紋還未比對出他。

請繼續往下閱讀...

破案關鍵在林信吾因身上缺錢跑路，先在新營偷機車，22日晚間11點33分持搶來的警槍在新營新進路全家超商搶了7千多元，新營警分局調閱超商影像由專案小組確認就是殺警凶嫌後才重燃希望。

新營警方在半小時後找到林信吾在新營延平路的棄車，再追查路口監視影像和查訪店家，查到林信吾在附近車行搭白牌車逃往高雄。

新營警方通報專案小組，一方面追查白牌車定位，並在23日凌晨零時30多分打電話給白牌車司機，才知道林信吾在高雄九如路下車地點，警方棋差一著。

台南市警局專案小組派人立即趕往與高雄警方在附近查訪到林嫌約在23日凌晨1點搭和欣客運，車票買到新竹站。

台南市刑大、新營警分局23日凌晨2點多接獲專案小組通報時，林信吾搭乘的和欣客運班車已停靠過和欣客運新營站後再駛上國道約到了西螺路段，警方派人調閱車站影像確認林嫌未下車。

另方面，台南市刑大和新營分局偵防車隨即飛車追上國道，距離和欣班車已有60公里之遠，專案人員開到時速170、180，約到了凌晨3點50分在台中后里段才追到客運，周邊至少6輛警方偵防車監控和欣客運班車，直到新竹那邊部署完成，在凌晨4點36分順利逮捕林信吾。

警方17小時追凶，發現殺警凶嫌狡滑，一路變裝又換乘6種不同交通工具製造斷點，增加警方偵辦難度；林信吾落網後，卻辯稱犯案後是「漫無目的逃亡，只想逃離台南」。

專案小組追查林信吾逃亡路線，認為林嫌就是刻意製造斷點，林嫌犯案後，一路變裝、換搭不同交通工具，從台南市區再到仁德保安站搭火車北上，在嘉義站下車後到站前附近藥局買藥，包紮因襲警時受傷的左手掌。

結果林嫌竟從嘉義再搭火車南下，回到台南官田區隆田火車站，下車後搭公車再到東山，後來又坐車到新營下車，晚間又偷機車，在22日晚間犯下新營超商搶案才讓蹤跡曝光。

殺警案發後，警方都是在後方持續辛苦追查，林信吾犯下新營超商搶案讓案情逆轉，警方得以抓緊時間自後趕上。而在追查過程中，有台南市區的商家不配合調閱監視器，硬是說下班後才能配合，讓辦案警氣得在臉書發文開罵。

殺警凶嫌林信吾23日凌晨4點半多在新竹被警方逮捕到案。（警方提供）

殺警凶嫌林信吾犯下新營超商搶案，警方在他偷來的機車採證，曝露行蹤。（讀者提供）

殺警凶嫌林信吾（前右二）被押回台南。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法