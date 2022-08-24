學者建議 外役監電子監控防逃

林信吾被判刑8年多，執行1年多後轉至明德外役監服刑，圖為監所外觀。（記者吳俊鋒攝）

2022/08/24 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕男子林信吾曾密集犯下強盜、竊盜等罪，判刑八年四月，卻在僅執行一年多的情況下就移到明德外役監，接受低密度管理，甚至可返家探視，以致脫逃犯下殺警惡行。國立中正大學國際事務長兼犯罪防治系教授許華孚建議，未來可透過電子監控受刑人，也應重新評估是否續讓暴力犯罪者進入外役監。

外役監應考慮排除暴力犯

許華孚表示，矯正署的遴選小組委員，視受刑人的在監表現、再犯可能性、犯罪性質、心理等因素，決定是否通過其申請，近十年有上萬人在外役監執行，四人脫逃、四十五人返家探視未歸，整體看脫逃比例不高，遴選有其效果，惟如今發生殺警案，相關機關應審視潛藏危害。

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許華孚建議，受刑人放假期間，應配戴電子手環或腳鐐監控行蹤；其次，遴選標準應更嚴格，並在刑期屆滿前一年才准予移至外役監；第三，目前外役監只排除性侵、毒品、家暴、脫逃、累犯等受刑人，未來須認真考慮把重大暴力罪犯列入；第四，自主監外作業應比照修正。

至於林信吾只服刑一年就移到外役監，許華孚質疑速度過快，相關機關應查明是否有按照外役監條例辦理。

一名獄政學者表示，美國、日本與韓國對於外役監的受刑人，如認有脫逃之虞，可命其配戴GPS監控，台灣可援引適用。

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