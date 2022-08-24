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    逃亡17小時 殺警凶嫌林信吾落網

    明德外役監逃犯林信吾，昨天凌晨四點卅六分被大批埋伏幹員壓制逮捕。（圖：翻攝自臉書）

    明德外役監逃犯林信吾，昨天凌晨四點卅六分被大批埋伏幹員壓制逮捕。（圖：翻攝自臉書）

    2022/08/24 05:30

    持警槍搶超商 搭客運逃新竹

    〔記者王捷、姚岳宏、彭健禮、王俊忠／綜合報導〕明德外役監逃犯林信吾，廿二日上午殺死南市警二分局警員凃明誠與曹瑞傑，搶走警槍及子彈，狡猾的林嫌逃亡過程中三次變裝，在八次換乘中使用六種交通工具，共製造十次斷點，以擾亂警方的偵辦，但警方專案小組在警政署指揮下，跨縣市接力合作，連續十七小時馬拉松式追凶，終在昨天凌晨四點卅六分，當林嫌抵達新竹市，步下和欣客運，立即被大批埋伏幹員壓制、擒伏於街頭，起出警槍與子彈十八顆，且槍已上膛隨時待發，全案以強盜、竊盜與殺人罪偵辦，檢方複訊後聲請羈押。

    3變裝、8換交通工具 製造10斷點

    凃、曹兩警靈堂設在台南市立殯葬所景行廳，行政院長蘇貞昌與總統蔡英文昨日先後前往上香致哀並慰問家屬。蘇貞昌表示，「兩名員警盡忠職守，不幸因公殉職，我們感到非常痛心與不捨」；他特別感謝警方在最短時間內緝獲凶徒，強調「一定會從嚴究辦」。

    警跨縣市接力追凶 68幹員埋伏逮人

    上任月餘的警政署長黃明昭，刑事出身的他，重大刑案必赴現場，日前南投生技公司四死一重傷命案，他連夜南下坐鎮指揮，在廿小時內逮捕要犯；台南市殺警案發生後，他也是趕搭高鐵南下，徹夜跨轄區整合調度警力及分配任務，在十七小時內破案，但黃明昭卻不見喜色，他說破案雖可告慰殉職勇警，卻仍自責沒有保護好同仁，對兩位勇警年輕生命的殞落，感到惋惜與不捨。

    林嫌服外役監逃亡 不用手機躲追緝

    四十六歲的林信吾二○一九年在台南安平區連續搶劫超商，都是先偷車再行搶，身上藏有一把刀跟一把玩具槍，而且不使用手機，最後被判處八年多徒刑。

    林信吾以省親為由，本月十五日從明德外役監逃亡，因錢快花完了，又計畫偷車搶錢，豈料遇到積極追查贓車的凃明誠與曹瑞傑。前天上午十一點多，凃與曹到安南區北汕尾三路找車，由於兩警分開行動，林拿彈簧刀先對凃割喉再奪警槍，隨後再殺死開警車趕來的曹後逃逸。

    林逃亡時又拿警槍在台南市新營區搶超商七千多元，搭白牌車到高雄轉搭客運到新竹市，被六十八名幹員逮捕。

    林信吾殺警 逃亡17小時

    林信吾殺警 逃亡17小時

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