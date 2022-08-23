台南殺警奪槍》對兒子失望 凶嫌母親：自己做的事要自己負責

林信吾8月13日南下到高市警局鳳山分局南成所報到。（讀者提供）

2022/08/23 23:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台南殺警凶嫌林信吾8月13日曾南下高雄市鳳山區探望母親，但母親到台南幫女兒照顧小孩，未碰到面；警方查出林母的戶口寄在里長家，透過電話協助母子聯繫上，林母失望林男不工作養家，還犯下殺警案，認為「自己做的事要自己負責」。

凶嫌林信吾於法務部明德外役監獄服刑，申請獲准8月13日至15日到鳳山區探望母親，13日下午3時40分乘計程車到鳳山警分局南成派出所報到，還求助警方詢問母親的電話，當時警方查出林母寄戶口在里長家，找來里長詢問，再轉提供給林男，里長與林男未碰面。

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林男隔天回台南找母親，15日上午9時稱要回監獄，不料直到下午2時仍未返監，法務部矯正署明德外役監當晚6時傳真鳳山警方，通知林男未依規定時間返監，鳳山警方半小時內完成查訪，依規定回報未發現母子行蹤。

里長說，林母原本在里內租房子，後來房東不願續租，也不讓她寄戶口，他看林母是獨居老人，當清潔工貼補生活費，每個月靠老人津貼過活，才好心讓林母寄戶口，近來林母回台南幫女兒照顧孩子，他多次請林母遷走戶口，但林母稱女兒不讓她遷入戶口，所以才一直未從里長家遷出，如今殺警案事態嚴重，這次會請林母遷出戶籍。

今天媒體透過里長訪問到林母，她稱，管不動林信吾，反問，如果林信吾聽話，還會發生這種事嗎？平時罵不回話，只是靜靜挨罵，勸林信吾找工作未果，賺錢也沒拿回家，迄今從未養過她，還犯下殺警案，「自己做的事要自己負責」。

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