殺警凶嫌林信吾是脫逃還是逾假未歸？ 法務部：都是脫逃罪

法務部長蔡清祥說，不論是逾假未歸或是脫逃的行為態樣，均屬脫逃罪。（記者吳政峰攝）

2022/08/24 19:33

〔記者吳政峰、實習記者邱俊維／台北報導〕明德外役監收容人林信吾13日放返家探視假，未於15日返回監獄，在外遊蕩偷機車被攔下盤查，竟殺害2警，舉國譁然。矯正署昨天（23日）說林嫌是逾假未歸，引發外界質疑「為何不是脫逃？」法務部長蔡清祥今天（24日）被問到此事時直言，不論是脫逃或逾假未歸，都以刑法「脫逃罪」論處，明德外役監15日就已函送台南地檢署偵辦。

在法定文字上，從監獄逃出稱「脫逃」，在返家探視期間落跑為「逾假未歸」，矯正署昨天說明林信吾的行為屬於後者，被外界質疑未以脫逃罪論處，引發熱議。

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蔡清祥今天被媒體問及此事時解釋，不管是逾假未歸或從監所裡面脫逃，都是「脫逃罪」，明德外役監15日以脫逃罪把林嫌函送地檢署偵辦。也許矯正署只是在說明林嫌的脫逃狀況，但是只要沒有遵守規定按時返回監所，實際上就是脫逃。

被問到外役監之後的如何強化控管，蔡清祥指出，今天上午已啟動外役監條例及遴選辦法的修正會議，會要求矯正署與法務部綜合規劃司，共同儘早研擬出修正草案，希望在這個會期能送立法院來審議。

至於有無取消外役監或取消受刑人放返家探視假的規定？蔡清祥說，在修法完成之前，會要求矯正署對於目前監管問題，提出一個解決的方法，尤其是返家探視要如何有效控管？還有教化輔導與嚴格篩選，各方面在現行法下能夠立即改善的地方，就要馬上來做，未來修法後，也會按照新規定執行。

外役監還有2人未歸，蔡清祥指出，2人目前都被通緝，他也要求矯正單位盡速找人，另外，他也請檢警一同追緝，希望早日歸案。

矯正署長黃俊棠則對林信吾逃獄殺警行為表達非常震怒，並對家屬表示哀悼之意。他強調，將精進檢討作業流程，昨天內部開會已經釐清部分方向，會盡可能更為完備，並聽取外界聲音。

被問到林信吾脫逃時，明德外役監有沒有依規定通報，黃俊棠拿出書面資料指出，明德外役監均依照規定辦理，第一時間除了通報矯正署，並通報警方註記，同時函請地檢署依照脫逃罪偵辦，20分鐘就把程序完備。

黃俊棠強調，當初函請地檢署偵辦的時候，就載明林信吾涉及脫逃罪。至於外役監未來該如何改善？黃俊棠肯定外役監是受刑人賦歸社會前的一種制度，未來將朝向更為嚴謹、安全的方向推展，執行部分則會持續精進。

矯正署長黃俊棠秀出書面資料說，明德外役監第一時間就依照脫逃罪把林信吾函送台南地檢署偵辦。（記者吳政峰攝）

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