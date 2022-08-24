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    殺警案破案「3器」建功 黃偉哲： 兇嫌搭上白牌車就一路跟監

    台南市長黃偉哲說明殺警案破案過程。（擷自周玉蒄「新聞放鞕炮」網路直播節目畫面）

    台南市長黃偉哲說明殺警案破案過程。（擷自周玉蒄「新聞放鞕炮」網路直播節目畫面）

    2022/08/24 10:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南2勇警殉職案震驚全國，台南市長黃偉哲今（24）日視訊上線周玉蒄主持「新聞放鞕炮」節目受訪表示，兇嫌林信吾坐上白牌車，警方就掌握情資一路跟蹤，靠著「3器」及相關跡證抽絲剝繭，而且不打草驚蛇，不分你我也不爭搶功，大家合力破案，以告慰2勇警在天之靈，讓他深感敬佩與感謝。

    黃偉哲表示，案發過程一定有對峙過程，檢警調查中，基於偵查不公開，他不能隨便對外發言，不過從家屬轉述醫院說明搶救情形可以得知，其中1名勇警到院時「血管已扁了」，血流盡失，一般人頸動脈遭害1分鐘即休克癱瘓，但研判該名勇警仍手抓兇嫌奮命跟歹徒搏鬥，其英勇精神，讓他至今仍感動又心慟不已！

    黃偉哲表示，殺警案舉國震驚，人心惶惶，警方辦案壓力大，之前最先被網媒揭露的陳姓通緝犯相關資訊，警方並沒有提供，「而且警方人在現場還在蒐證中」，怎麼會外流？他也被媒體問到很訝異，後來林嫌棄車地點、新營超商搶案等相關跡證一一循線調查，警方發揮團隊辦案效率，從行車紀錄器、路口監視器、員警密錄器「3器」，已掌握比對資料確認犯案林嫌。

    黃偉哲認為，警方為了避免打草驚蛇，且持有槍的林嫌萬一有戒心，全民肉搜反而讓事情變得更複雜，傷及無辜，因此適度保密查辦進度，對陳姓通緝犯被曝光訊息，「沒有證實也沒有否認」，列為調查對象之一的作法是正確的，而陳姓通緝犯也憂自己無端被牽連遭警襲擊，因此主動投案。

    黃偉哲表示，從兇嫌坐上白牌車開始，警方就已掌握跡證情資，從北到南沿線部署兵力，一路跟蹤監控，而且是在保護白牌車司機及客運司機與乘客安全前提下，預防挾持事件發生，終於在林嫌獨自一人時機成熟時將他逮捕歸案。

    黃偉哲說，林信吾殺警案凶暴行徑令人髮指，在警政署與其他縣市警全力支援下迅速偵破，關鍵在於警方沉著應變、果敢判斷，抽絲剝繭、不打草驚蛇，「才能破得這麼漂亮」，希望能告慰凃明誠、曹瑞傑勇警在天之靈。

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