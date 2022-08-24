外役監10年逃49人 2人未緝獲

法務部矯正署長黃俊棠昨為林信吾殺警案鞠躬道歉。（記者陳恩惠攝）

2022/08/24 05:30

矯正署長鞠躬道歉 蔡清祥︰檢討外役監管理

〔記者吳政峰、陳恩惠、涂鉅旻、王錦義、李欣芳、楊丞彧、王千豪、陳政宇／綜合報導〕明德外役監收容人林信吾返家探視未歸，落跑第七天涉殺害兩名查緝他騎贓車的警察。法務部矯正署統計，現有一九二○人在外役監服刑。近十年有一萬一三二三人獲選至外役監執行，四十九人落跑，多已尋回，目前尚有兩人尚未緝獲；由於林男返家探視未歸而犯案，矯正署長黃俊棠昨天鞠躬道歉。

請繼續往下閱讀...

監院2年前示警 法部追究責任

法務部長蔡清祥說，根據「外役監條例」的遴選辦法，只要合乎條件就可以參與遴選，而強盜罪未被排除在外役監的服刑條件中，而是累進處遇達到規定級數，就可以參與遴選。

蔡清祥說，將深切檢討外役監的管理部分，到底有沒有疏漏、教化工作是否落實，以及篩選人選是否確實考核。此外，監察院兩年前就曾示警外役監管理問題，蔡表示，這部分矯正署曾檢討，將來也會再追究，有需要負責的部分會依法處理。

林信吾二○一九年間犯下兩件竊盜罪、兩件強盜罪，合併應執行八年四月徒刑，二○二○年七月發監，依規定刑期八年以上初犯，四級責任分數為七十二分，無違規或扣分可於第一年二月進三級，林符合規定，加上在監表現正常，矯正署遴選小組同年底同意林調至明德外役監。

立委促檢視外役監資格

明德外役監表示，林男在監期間無異狀，今年三月間返家探視也正常返監，未料本月十五日逾假未歸，除通報警方協尋及函請檢方偵辦，也多次連絡家屬規勸其返監執行，惟家屬表示不知其下落。

民進黨立委羅美玲說，經過這次事件，也應該重新檢討受刑人轉往外役監的資格。立法院國民黨團也要求法務部矯正署檢討，外役監的安全設施、戒護人力、設備更新維護預算是否充足。時代力量立委邱顯智質疑，明德外役監近十年四十九人逃跑，到底管理出什麼問題？

矯正署指出，外役監的設立是透過低度戒護管理及中間性處遇措施，協助受刑人培養自律能力，以利復歸社會，但收容人利用無戒護或低戒護管理，脫逃或再犯風險亦較高；署方將加強分析受刑人刑期、年齡及罪名等相關資料，提供遴選小組委員做為遴選參考，將具有高脫逃風險不適宜參加外役監的受刑人，在前端遴選作業予以排除，同時持續強化後續的考核及淘汰機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法