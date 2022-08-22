你累了嗎？台中男駕駛開到對向車道 連撞21機車釀3傷

自小客逆向開到對向車道釀禍。（民眾提供）

2022/08/22 12:47

〔記者許國楨／台中報導〕一輛自小客昨天深夜行經中市南屯區一處路口時，男駕駛疑因精神不濟恍神，逆向開到對向車道，先碰撞迎面而來的一輛機車，再波及兩名行人，接著又波及停放路旁的20輛機車、電動自行車，場面極度混亂，所幸受傷3人均意識清楚無大礙，肇實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

這起事故發生在昨天深夜10時28分許，擔任保全的56歲張男，當時駕駛自小客沿大墩路直行往北方向行駛，接近大墩16街口時，疑因精神不濟逆向駛至對向車道，此時27歲柳姓男子剛好騎機車沿大墩路往南方向直行，突見自小客迎面而來根本來不及閃躲就被撞上，柳男因此連人帶車倒地。

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未料自小客持續往前又撞上剛好過馬路，分別27歲、28歲的王姓男子及吳姓女子等兩名行人，隨即波及停放路旁的19輛機車、1輛電動自行車，現場機車東倒西歪，零件散落一地，場面混亂，連同柳男、王男及吳女等3人也分受到四肢挫擦傷等不等傷勢，所幸經送醫意識均清楚無大礙。

轄區第四分局交通分隊獲報趕往處理，開車張男及騎車柳男經酒測均無飲酒反應，初判因張男精神不濟疲勞駕駛釀禍，但確實肇因及責任歸屬仍需進一步鑑定釐清。

自小客逆向開到對向車道釀禍。（民眾提供）

現場機車東倒西歪，一片凌亂。（民眾提供）

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