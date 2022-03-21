人在家中睡 禍從街上來！K歌完酒駕 男子撞民宅又波及5車

周男一連撞了3機車、2汽車，現場一片狼藉。（警方提供）

2022/03/21 13:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕有夠扯！屏東縣東港鎮今天凌晨1時許傳出有男子酒駕上路，行經東港鎮興東3街時，竟還拿出手機查看，一頭撞上當地住家門柱、水管，且因撞擊力強大，一路還撞到3部機車、1部自小客車、1部營業小客車，車身、車頭一片狼藉，居民無奈說「人在家中睡，禍從街上來」，所幸無人受傷。

警方獲報後立刻到場，警方表示，於凌晨1時20分接獲110報案，指於東港鎮興東3街有交通事故，到達後發現一輛自小客車撞上興東3街某間住家前椅子及水管，後又撞上停於門口的小客車2部及重機車3部，車禍處理小組員警隨後到場，針對事故現場測繪並對當事人實施酒測，施測結果自小客車駕駛周男酒測值為0.83MG/L，全案依刑法公共危險罪將周男移送法辦。

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警方調查發現，該名22歲的周姓男子，凌晨於東港某KTV飲酒後欲返家，酒後駕車經過興東3街，辯稱行駛中手機突響起，於查看手機時不慎偏向導致車輛往左側偏移撞上當地住家前椅子、水管及車輛，所幸現場均無人受傷，員警於疏導交通外，也儘快連絡住家與拖吊車將障礙物排除，詳細肇事原因及責任由警方調查中。

車禍把整條街撞得一片狼藉，民居的傢俱、車輛的各式零件散落興東3街，巨大撞擊聲也驚醒許多熟睡中的鄉親，紛紛出門察看，這才發現整條街亂成一片，車主及屋主更是無奈，車連停在家門口都會被撞，實在是有夠倒楣。

東港警分局長張世儒表示，酒後不開車，應多利用「指定駕駛」及「酒後代駕」並督促轄內有提供酒類飲店業者善盡防制酒駕責任，呼籲駕駛人酒後勿貪一時之便造成悲劇，「酒駕零容忍」部分，警方將針對易肇事路段持續執法及不定時路檢，藉由警方的強力執法作為，有效遏止民眾僥倖心態，莫再發生家庭破碎悲劇。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

周男一連撞了3機車、2汽車，現場一片狼藉。（警方提供）

周男一連撞了3機車、2汽車，現場是一片狼籍。（警方提供）（記者陳彥廷攝）

周男一連撞了3機車、2汽車，現場一片狼藉。（警方提供）

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