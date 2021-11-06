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    首頁　>　社會

    酒駕男凌晨連撞6車再撞路燈桿還波及加水站 目前仍未清醒

    孫男連撞6部汽機車，再撞上路燈桿後停止，波及加水站受損。（讀者提供）

    孫男連撞6部汽機車，再撞上路燈桿後停止，波及加水站受損。（讀者提供）

    2021/11/06 10:54

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名孫姓男子今天凌晨4時許涉嫌酒後駕車，於楠梓區德信街連撞6部汽機車，再撞上路燈桿後停止，還波及加水站受損，警方到場赫見孫男喝茫不省人事，警消將他送醫檢查，所幸未造成傷亡，孫男迄今仍未清醒，抽血酒測值1.27毫克，警方將待他酒醉清醒後，依公共危險罪嫌偵辦，將面臨巨額賠償損失。

    楠梓警分局翠屏所今凌晨4時19分許接獲通報，指稱楠梓區德信街發生交通事故，警方據報到場處理，赫見孫男酒後駕駛自小客車，衝撞路旁1部自小貨車、4部機車、1部電動自行車，還波及加水站受損，直到撞上路燈桿後，孫車車頭撞凹才停止。

    警方調查，孫姓男子約25歲，酒駕肇事後，醉到不省人事，現場無法進行酒測，通知救護車送往醫院檢查，經抽血檢驗酒精濃度換算為1.27毫克。

    由於孫男酒醉不省人事，迄今仍未清醒，警方尚無法製作筆錄，將待孫男酒醉清醒後，警方訊問完筆錄後，將他依公共危險罪嫌送辦，將面臨鉅額賠償損失。

    警方將不定時規劃取締酒後駕車勤務，並利用各項機會宣導民眾「平安不酒駕、酒駕不平安」觀念，以發揮防制酒駕之效果，呼籲民眾酒後不駕車，警方一定強力取締酒後駕車行為，貫徹酒駕零容忍決心。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    孫男連撞6部汽機車，再撞上路燈桿才停止。（讀者提供）

    孫男連撞6部汽機車，再撞上路燈桿才停止。（讀者提供）

    孫男連撞6部汽機車，再撞上路燈桿後停止，波及加水站受損。（讀者提供）

    孫男連撞6部汽機車，再撞上路燈桿後停止，波及加水站受損。（讀者提供）

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