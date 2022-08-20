網路吵架 「有名無姓」不違反個資法

男子在網路上吵架，揭露對方名字，但未標示出姓什麼，被檢方認定違反個人資料保護法，提起公訴，但法院判他無罪。（示意圖）

2022/08/20 18:11

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓男子2020年間在網路上與一名柳姓男子吵架，查出柳男的另外一個帳號後，在下方留言寫出對方的名、就讀系所、失業等資訊譏諷，被桃園地檢署認定違反個人資料保護法，提起公訴。但桃園地院認為陳男只有寫出名，未冠上姓，無法識別出柳男的身分，判無罪，日前獲得高等法院維持，

陳男在網路論壇上因時事評論而與柳發生嫌隙，搜出對方的另一帳號，留言點名柳並譏諷「啞巴嗎？」、「RIP」、「去領了沒，失業哭哭喔」、「人家ＸＸ碩研捏~你敢嘴~XD等等他怒騎腳踏車發電給你看」、「現在沒意外的話ＸＸ物研所應該能準時畢業吧」，揭露他的就業狀況與就讀學校。柳男不滿個資外洩，提起告訴。

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桃檢認為，陳男指出該帳號使用人為柳男，就讀某大學碩研所等個人資料，不法利用上開個資供論壇上不特定使用者瀏覽，足以貶損柳的人格名譽，以涉犯個資法第41條「非法利用個人資料」提起公訴。

桃院指出，陳男留言雖然提及柳男的名二字，惟未冠上姓並敘及全名三字；柳男的名並非艱澀難讀或奇特，難以使其他人以名字2字，即可辨識出為柳男本人；且除名字之外，留言中亦無提及其他足以柳男的身份資訊，一般人無法僅憑與名字相同就得以連結。故陳男之舉無法直接或間接識別柳男，非個資法所規範的客體。

至於陳男留言提及「XX碩研」、「XX物研所」，未載明柳男就讀、畢業年份或碩士論文題目等足以特定出具體身分的內容，亦非屬個資法保護範圍，桃院綜合評價後判陳男無罪。

全案上訴二審，高院認為桃院認事用法無誤，日前駁回檢察官上訴，仍可上訴。

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