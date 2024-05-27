女子遭同居人膠帶捆手腳家暴 無緣公婆大義滅親報警

新北市林姓粗工涉嫌對同居女子家暴、膠帶捆綁手腳，警方救出被害女子、幼兒，拘提林嫌到案，聲請緊急家暴保護令。（記者吳仁捷翻攝）

2024/05/27 14:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一處民宅傳出家暴糾紛，一對夫妻報案，指稱兒子與同居女子吵架，擔心女子及兩歲幼兒安危，警方到場，赫見一名被害女子遭林嫌以膠帶綑綁手腳，且全身多處瘀青，明顯遭家暴，一旁還有幼兒，警方先壓制林嫌、保護管束，同時協助被害女子脫困，驗傷並聲請緊急保護令，週日晚間拘提林嫌到案，今天移送，讓母子免遭受家暴威脅。

據了解，警方24日晚間9時許獲報，三重區自強路四段一處社區傳出家庭糾紛家暴案，員警趕赴現場，發現37歲林男與被害女子在房內爭吵，林嫌開門後，發現被害女子遭林男家暴毆打、還以膠帶綑綁手腳，且林嫌情緒激動，警方當場壓制林嫌管束，協助家暴被害人脫困，並告知驗傷及提告流程。

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被害女子獲救後驚魂未定，透露她帶兩歲幼兒與林男交往，林男擔任粗工，脾氣不好，當天爭吵後以膠帶綑綁她手腳，她擔心房內幼兒安危，只好先屈服，直到林嫌雙親聽見爭吵、女子呼救聲，擔心出事報警。

被害女子將幼兒安置回老家，就近製作筆錄提告，除聲請緊急保護令，表示要提出妨害自由及傷害等告訴，警方向檢察官聲請拘票，週日晚間6時許，到雲林將林嫌拘提到案，全案依家暴案件程序處理，依妨害自由及傷害罪移送新北地檢偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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