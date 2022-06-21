為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    勾串業者鑽道交漏洞 新北警主動報請地檢自檢肅清

    去年樹林三多派出所傳出有員警收受酬勞協助業者開單以換車牌。（記者徐聖倫翻攝）

    去年樹林三多派出所傳出有員警收受酬勞協助業者開單以換車牌。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/06/21 13:43

    〔記者徐聖倫／新北報導〕2021年新北市警局爆出有員警與民間代辦業者合作，將吊扣車牌的汽車開上路，再由員警專程去開單，而這些員警疑似收錢辦事，去年底新北市警局發現這種狀況，主動報請新北地檢署指揮偵辦，今日前往板橋警分局信義派出所、樹林警分局三多派出所進行搜索。

    據了解，駕駛人嚴重超速等過分違規，車牌將面臨吊扣處分，最長可扣達半年以上，而有心人士則利用法律漏洞，將吊扣牌照的車輛開上路使牌照註銷，繳交罰款後再重新領牌，而疑似樹林警分局三多派出所有5名員警與代辦業者有利益合作，從旁協助開單以件計價，新北市警局去年8月發現這類狀況立刻將5員調職，並報請新北地檢主動調查。

    今新北地檢派員前往板橋信義派出所、樹林三多派出所進行搜索，目前已將當時都在三多所任職的員警5員帶回地檢進行問訊，並扣走手機等相關資料，新北市警局強調將會全力協助配合調查。

    新北市警局另指出，在報請指揮的同時，法律漏洞問題在去年11月份也函文新北市政府交通事件裁決處，裁決處今年1月份將該問題函文反映交通部公路總局在案，並將「道路交通管理處罰條例」第66條部分列修正條文，避免有心人士再次利用規範不足之處得利，本局將持續要求各級主管勤教嚴管，一經發現將主動查處決不寬貸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貪警助恐嚇犯暗槓贓款A走47萬 只花2萬判刑8年半定讞
    2022/06/16 09:35

    貪警助恐嚇犯暗槓贓款A走47萬 只花2萬判刑8年半定讞
    高雄前桃源區長顏國昌涉貪案 15年改判8年6月徒刑
    2022/06/14 17:29

    高雄前桃源區長顏國昌涉貪案 15年改判8年6月徒刑

    穿上它 享受「隨時在按摩」的舒適感
    萬丹鄉公所主祕鄭光輝及3課長涉圖利廠商 重判8年不等徒刑
    2022/06/10 20:36

    萬丹鄉公所主祕鄭光輝及3課長涉圖利廠商 重判8年不等徒刑
    綠電工程扮「攔路虎」 彰化大城鄉長改判4年5月、主席判刑12年
    2022/06/08 11:28

    綠電工程扮「攔路虎」 彰化大城鄉長改判4年5月、主席判刑12年

    SYM全新迪爵國民神車上市
    葉世文貪署長特別費、縣政業務費 更一審加重改判8年半
    2022/06/08 10:38

    葉世文貪署長特別費、縣政業務費 更一審加重改判8年半
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播