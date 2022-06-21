勾串業者鑽道交漏洞 新北警主動報請地檢自檢肅清

去年樹林三多派出所傳出有員警收受酬勞協助業者開單以換車牌。（記者徐聖倫翻攝）

2022/06/21 13:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕2021年新北市警局爆出有員警與民間代辦業者合作，將吊扣車牌的汽車開上路，再由員警專程去開單，而這些員警疑似收錢辦事，去年底新北市警局發現這種狀況，主動報請新北地檢署指揮偵辦，今日前往板橋警分局信義派出所、樹林警分局三多派出所進行搜索。

據了解，駕駛人嚴重超速等過分違規，車牌將面臨吊扣處分，最長可扣達半年以上，而有心人士則利用法律漏洞，將吊扣牌照的車輛開上路使牌照註銷，繳交罰款後再重新領牌，而疑似樹林警分局三多派出所有5名員警與代辦業者有利益合作，從旁協助開單以件計價，新北市警局去年8月發現這類狀況立刻將5員調職，並報請新北地檢主動調查。

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今新北地檢派員前往板橋信義派出所、樹林三多派出所進行搜索，目前已將當時都在三多所任職的員警5員帶回地檢進行問訊，並扣走手機等相關資料，新北市警局強調將會全力協助配合調查。

新北市警局另指出，在報請指揮的同時，法律漏洞問題在去年11月份也函文新北市政府交通事件裁決處，裁決處今年1月份將該問題函文反映交通部公路總局在案，並將「道路交通管理處罰條例」第66條部分列修正條文，避免有心人士再次利用規範不足之處得利，本局將持續要求各級主管勤教嚴管，一經發現將主動查處決不寬貸。

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