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    貪警助恐嚇犯暗槓贓款A走47萬 只花2萬判刑8年半定讞

    苓雅分局偵查隊小隊長陳建宏助恐嚇犯暗槓100萬贓款，A走47萬只花2萬判刑8年半定讞。（資料照，記者翻攝）

    苓雅分局偵查隊小隊長陳建宏助恐嚇犯暗槓100萬贓款，A走47萬只花2萬判刑8年半定讞。（資料照，記者翻攝）

    2022/06/16 09:35

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市警局苓雅分局小隊長陳建宏，7年前偵辦1件離職員工假冒黑道向前東家恐嚇取財案件，搜索容姓嫌犯住處取贓時，暗助容男暗槓100萬元，之後再以幫忙找律師為由「A」走47萬元，陳花掉2萬後把錢還給容妻，但仍被依貪污罪重判8年半定讞，容男也被檢方列為共犯，偵結後依貪污罪起訴。

    檢方指出，曾在某菸酒公司工作的容姓男子，2015年9月離職後，向前老闆曾姓男子謊稱有黑道要對公司不利，2度向曾男勒索，恐嚇取財得手1200多萬後，容男再謊稱需3000萬，曾男向苓雅分局報案，分局交由時任偵查隊小隊長陳建宏偵辦，同年11月依計騙出容男交錢時逮人。

    容男落網後，陳男等人到容家搜索，但只搜出120萬元，回到分局後，容男在偵查隊泡茶區向陳建宏說願意交代其餘1000多萬贓款，陳允諾「會讓你留100萬元，如果以後被關，可以當安家費，不會讓你做白工」。

    雙方達成默契，陳建宏帶不知情的員警押解容男返家進行第2波搜索，在容母房間天花板的輕鋼架搜出綑好的1000萬元現鈔，並趁點鈔之前、與容男獨處時，指示容男拿走其中100萬元，再叫容妻進房用背包裝錢帶至電腦房收好，警方點鈔只查扣900萬元贓款，容男獲取100萬元不法利益。

    容男被移送檢方後，當天即被檢方聲押獲准，陳建宏又跑去容家，向容妻謊稱受託協助找律師，向容妻取走47萬7000元現鈔。幾天後，因容家人想和被害人和解，請容的律師向陳建宏拿錢，但陳男已經花掉2萬多元，只返還45萬元給律師，不久陳就遭檢舉「暗槓」贓款，犯行曝光。

    陳辯稱未扣案的100萬是容母所留，現場無法辨識是否為贓款，至於47萬元是容妻請他趕緊找律師而主動給他，但歷審都不採信辯詞，判刑8年半定讞；至於涉犯恐嚇取財罪的容男，也被判刑1年2月。

    陳男的涉犯貪污案件定讞後，由他的律師向高雄高分院告發，雄檢偵查時，認定容男雖然不具公務員身分，但他和陳男有犯意聯絡及行為分擔，屬共犯，因此依貪污罪將容男起訴。

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