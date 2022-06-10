為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    萬丹鄉公所主祕鄭光輝及3課長涉圖利廠商 重判8年不等徒刑

    萬丹鄉紅豆牛奶節舉辦時人潮滿滿，沒想到事後爆發出圖利廠商弊案。（記者葉永騫攝）

    萬丹鄉紅豆牛奶節舉辦時人潮滿滿，沒想到事後爆發出圖利廠商弊案。（記者葉永騫攝）

    2022/06/10 20:36

    〔記者葉永騫／屏東報導〕萬丹鄉公所主任秘書鄭光輝及3名課長涉嫌在辦理萬丹紅豆牛奶節、台灣燈會特色花燈等業務時，利用職權洩漏招標內容等方式圖利廠商黃品睿等人，屏東地方法院依圖利等罪重判鄭光輝有期徒刑8年，余泳良等3名課長5年到2年不等徒刑，廠商黃品睿等6人判處4年6個月到4個月不等徒刑。

    判決結果為，主祕鄭光輝有期徒刑8年，褫奪公權3年。當時擔任課長的張志雄有期徒刑2 年，褫奪公權2年。余泳良有期徒刑5年，褫奪公權2年。劉子田有期徒刑4年，褫奪公權2年。廠商楊佑籲有期徒刑1年8月，褫奪公權2年，緩刑4年，支付公庫8萬元。黃品睿有期徒刑4年6月，褫奪公權2年。

    李宜蓓有期徒刑 1年10月，褫奪公權2年，緩刑5年，支付公庫10萬元。李慶雄、李雪華有期徒刑4月，得易科罰金。林如意有期徒刑3月，得易科罰金。

    該案為萬丹鄉公所理「紅豆地景藝術作品」、「第二座納骨堂興建及第一座納骨堂整修補強統包工程公共藝術設置」、「2019台灣燈會特色花燈車案」、「2018紅豆牛奶節」等招標案，鄉公所主祕鄭光輝與3名課長利用職權以洩漏招標資訊等方式，讓廠商黃品睿等人透過圍標等不法手段取得標案，檢方依違反貪污治罪條例對鄭光輝等10人提起公訴，屏東地院今天下午判決出爐。

    萬丹鄉主祕鄭光輝。（記者葉永騫攝）

    萬丹鄉主祕鄭光輝。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    綠電工程扮「攔路虎」 彰化大城鄉長改判4年5月、主席判刑12年
    2022/06/08 11:28

    綠電工程扮「攔路虎」 彰化大城鄉長改判4年5月、主席判刑12年
    萬丹紅豆節爆弊案 公所主祕鄭光輝等4人收押禁見
    2020/06/11 17:31

    萬丹紅豆節爆弊案 公所主祕鄭光輝等4人收押禁見

    縣民公園唯一門牌 中洲ONE PARK創價

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播