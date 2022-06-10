萬丹鄉公所主祕鄭光輝及3課長涉圖利廠商 重判8年不等徒刑

萬丹鄉紅豆牛奶節舉辦時人潮滿滿，沒想到事後爆發出圖利廠商弊案。（記者葉永騫攝）

2022/06/10 20:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕萬丹鄉公所主任秘書鄭光輝及3名課長涉嫌在辦理萬丹紅豆牛奶節、台灣燈會特色花燈等業務時，利用職權洩漏招標內容等方式圖利廠商黃品睿等人，屏東地方法院依圖利等罪重判鄭光輝有期徒刑8年，余泳良等3名課長5年到2年不等徒刑，廠商黃品睿等6人判處4年6個月到4個月不等徒刑。

判決結果為，主祕鄭光輝有期徒刑8年，褫奪公權3年。當時擔任課長的張志雄有期徒刑2 年，褫奪公權2年。余泳良有期徒刑5年，褫奪公權2年。劉子田有期徒刑4年，褫奪公權2年。廠商楊佑籲有期徒刑1年8月，褫奪公權2年，緩刑4年，支付公庫8萬元。黃品睿有期徒刑4年6月，褫奪公權2年。

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李宜蓓有期徒刑 1年10月，褫奪公權2年，緩刑5年，支付公庫10萬元。李慶雄、李雪華有期徒刑4月，得易科罰金。林如意有期徒刑3月，得易科罰金。

該案為萬丹鄉公所理「紅豆地景藝術作品」、「第二座納骨堂興建及第一座納骨堂整修補強統包工程公共藝術設置」、「2019台灣燈會特色花燈車案」、「2018紅豆牛奶節」等招標案，鄉公所主祕鄭光輝與3名課長利用職權以洩漏招標資訊等方式，讓廠商黃品睿等人透過圍標等不法手段取得標案，檢方依違反貪污治罪條例對鄭光輝等10人提起公訴，屏東地院今天下午判決出爐。

萬丹鄉主祕鄭光輝。（記者葉永騫攝）

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