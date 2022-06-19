司法巨擘前大法官孫森焱逝世 法務部哀悼

今年3月20日，前大法官孫森焱與法務部長蔡清祥參加東吳大學法學院院慶暨院友會活動合影。（法務部提供）

2022/06/19 16:19

〔記者錢利忠／台北報導〕為學術界及實務界貢獻良多的司法巨擘前大法官孫森焱，本月16日晚間辭世，享壽88歲。法務部今天表示哀悼，將秉承孫森焱所樹立的司法風範，以民為念，帶領法務部全體同仁繼續為進步的司法而努力。

法務部表示，前大法官孫森焱畢生奉獻司法及法學，過去曾擔任檢察官，並在司法官學院（前身為司法官訓練所）擔任講座，作育英才無數，更與其夫人前最高行政法院庭長黃綠星共同在48、49期司法官班，以「司法之過去、現在與未來」為題，為司法官學員進行群組教學，培養司法官開闊的胸襟及宏觀之視野。

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此外，針對我國刑事訴訟制度變革有重大影響的司法院釋字第392號解釋，孫森焱曾提出部分不同意見書，除引據制憲資料，一再強調憲法所定之法院亦包括檢察官，肯定檢察官的司法官屬性之外，就羈押權一事，更認同當時法務部提出「檢察官羈押處分立即審查制」的刑事訴訟法修正草案，認為法務部的主張可兼顧犯罪嫌疑人的人權保障及檢察官偵查主體地位之維持，符合正當法律程序。

孫森焱引經據典、論述深入，並能平衡兼顧被告人權及我國司法實務需求，雖未為多數意見所採，然而其意見書擲地有聲，至今仍令人感佩。

孫森焱也曾於1984年至1995年間，擔任法務部民法（財產法）研修委員會委員，期間出席近500次研修會議，促成民法債編於1999年4月21日修正公布，該次修正是民法於1929年制定公布後最大幅度修正，對於健全民事相關法制，功不可沒。

法務部指出，2019年12月3日，司法官學院舉行65週年院史檔案文物展，特別向司法博物館借展孫森焱捐贈其於司法官班第4期受訓期間所保留的文物，法務部長蔡清祥部長也於開幕典禮特別邀請孫森焱與會，孫森焱於會場中展現親和力，親切且熱情地向蔡清祥及與會來賓、學院同仁親自說明展件，並分享當年受訓時的點點滴滴，讓人感受一代大師真摯的典範。

今年3月20日，東吳大學法學院106週年院慶暨院友會活動時，蔡清祥也與孫森焱相見歡；法務部表示，蔡清祥對於孫森焱法學淵博、爽朗熱忱之長者風範銘感在心，對於其驟然離世，深感不捨，也緬懷其一生為司法無私的貢獻，仍將秉承孫森焱所樹立的司法風範，以民為念，帶領法務部全體同仁繼續為進步的司法而努力。

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