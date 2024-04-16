行道樹倒砸死人 北市中山北路1段試辦光學雷達監測

台北市中山北路一段去年8月底發生行道樹折斷，橫倒壓死人事件。（資料照）

2024/04/16 15:07

〔記者何玉華／台北報導〕台北市去年發生多起路樹倒塌意外，8月底中山北路一段人行道路樹倒塌還造成67歲男子死亡，台北市議員林珍羽建議引進新加坡科技遠端監測技術，台北市政府公園處表示，5月起將在該處約200公尺街廓試辦光學雷達監測計畫，後續再視試辦評估結果推動。

林珍羽去年針對路樹倒塌，建議市府仿效新加坡科技遠端監控作法，當時台北市長蔣萬安表示將了解相關技術，先小範圍試辦。林珍羽今早（16日）在工務委員會質詢時表示，相關工作報告完全沒有看到相關作法，讓她相當失望。

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不過，公園處長藍舒凢隨即說明，已選定中山北路路段進行光學雷達監測示範，執行方式有固定型、車載型及手持型，將測試3種的監測效果，評估以後再作為後續執行的參考。

公園處園藝工程隊隊長林晁嘉補充說明，將在中山北路一段、長安西路至南京西路間約200公尺的路段試辦，初估約有5、60棵路樹，以固定式、手持式及車載式光學雷達監測樹木生長變化，包含樹高、胸徑、樹冠密度、傾斜角度等，固定式及手持式監測每3個月1次、共計3次，車載式每6個月1次，共計2次。

林晁嘉說明，試辦期成為5月初審核廠商提出的工作計畫後，80天提交初步監測成果後，200天提交完整試辦成果。針對監測到的資料進行綜合因子分析、相關性，以評估光達監測的效用。

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